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Galatasaray'da Torreira defteri kapandı

İtalyan basını, Fiorentina'nın Lucas Torreira'yı yeniden kadrosuna katma girişiminin sonuçsuz kaldığını yazdı. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayrılığına izin vermek istemediği belirtilirken, maaş zammı ve sözleşme güncellemesi de gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 11:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da Torreira defteri kapandı
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Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili karar netleşiyor. İtalyan basınına göre Fiorentina'nın Uruguaylı orta saha oyuncusunu yeniden kadrosuna katma girişimi sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY AYRILIĞA İZİN VERMİYOR

İtalya'da çıkan haberlerde, "Oyuncunun Fiorentina'ya dönme isteğine ve Fiorentina'nın da transferi gerçekleştirmek için sonuna kadar çaba göstermesine rağmen, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin verme niyeti yok" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmeyle birlikte Fiorentina'nın Torreira transferi için yaptığı girişimlerin şimdilik sonuçsuz kaldığı belirtildi.

SÖZLEŞME İYİLEŞTİRMESİ GÜNDEMDE

Galatasaray'da Torreira'nın maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin güncellenmesi de gündemde bulunuyor.



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