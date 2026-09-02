Galatasaray'da Torreira defteri kapandı

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili karar netleşiyor. İtalyan basınına göre Fiorentina'nın Uruguaylı orta saha oyuncusunu yeniden kadrosuna katma girişimi sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY AYRILIĞA İZİN VERMİYOR
İtalya'da çıkan haberlerde, "Oyuncunun Fiorentina'ya dönme isteğine ve Fiorentina'nın da transferi gerçekleştirmek için sonuna kadar çaba göstermesine rağmen, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin verme niyeti yok" ifadeleri kullanıldı.
Bu gelişmeyle birlikte Fiorentina'nın Torreira transferi için yaptığı girişimlerin şimdilik sonuçsuz kaldığı belirtildi.
SÖZLEŞME İYİLEŞTİRMESİ GÜNDEMDE
Galatasaray'da Torreira'nın maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin güncellenmesi de gündemde bulunuyor.
İtalya'da çıkan haberlerde, "Oyuncunun Fiorentina'ya dönme isteğine ve Fiorentina'nın da transferi gerçekleştirmek için sonuna kadar çaba göstermesine rağmen, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin verme niyeti yok" ifadeleri kullanıldı.
Bu gelişmeyle birlikte Fiorentina'nın Torreira transferi için yaptığı girişimlerin şimdilik sonuçsuz kaldığı belirtildi.
SÖZLEŞME İYİLEŞTİRMESİ GÜNDEMDE
Galatasaray'da Torreira'nın maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin güncellenmesi de gündemde bulunuyor.