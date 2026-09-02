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Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın ilk 11 planında her zaman önceliği Arda Güler ve Jude Bellingham'a vereceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 12:33
Haber: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı!
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Geride bıraktığımız sezonu istediği gibi geçirememesinin ardından takımın başına Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid sezona 3'te 3 yaparak başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk hafta karşılaşmasında Espanyol'u son dakika golüyle geçen eflatun-beyazlılar, sonrasında Real Sociedad'ı 4-1, Malaga'yı ise 4-0 mağlup etti.

3 karşılaşmanın ikisine ilk 11'de başlayan Arda Güler, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Espanyol'a karşı oynanan maçta asist yapan milli futbolcu, oyuna sonradan girdiği Malaga maçında ise topu ağlarla buluşturdu.

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER PLANI

El Nacional'da yer alan haberde Jose Mourinho, Arda Güler'e sürekli ilk 11'de yer verebilmek için takımda somut kararlar alacak.

Portekizli teknik adam 21 yaşındaki futbolcuyu sağ kanat gibi kullanmak istese de yıldız isme içeri katetme serbestliği de vermek istiyor.

Jose Mourinho'nun kafasındaki bu Arda Güler planının Yan Diomande'yi etkileyeceği belirtildi.

Sezon başında 125 milyon Euro'luk bir transfer bedeli ile kulübün en pahalı ikinci transferi olarak takıma gelen Diomande, Jose Mourinho tarafından şu sıralar ikinci planda kalıyor.

Tecrübeli teknik adamın Arda Güler'in iyi giden formunu kesmek istemediği aktarıldı.

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