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Beşiktaş'ta Joao Mario ile ayrılık kararı

Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almayan Joao Mario, eski takımı AEK'ya dönmeye hazırlanıyor. Portekizli futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Atina'ya giderken tarafların iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 13:16
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta Joao Mario ile ayrılık kararı
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Beşiktaş'ta Joao Mario ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda düşünmediği Portekizli futbolcu, Yunanistan temsilcisi AEK'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, Beşiktaş ile sözleşmesini sona erdirerek bonservisini alan 33 yaşındaki oyuncu, transferin son aşamalarını tamamlamak üzere Atina'ya gitti.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

AEK ile Joao Mario arasında iki yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Portekizli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

AEK'nın, Derek Kutesa'nın Servette'ye transferinin tamamlanma aşamasına gelmesinin ardından orta saha ve hücum hattındaki boşluğu Joao Mario ile doldurma kararı aldığı aktarıldı.

MARKO NIKOLIC'İN ONAYIYLA GELİYOR

AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic'in de deneyimli futbolcunun yeniden kadroya katılmasına onay verdiği kaydedildi.

Sırp teknik adamın güvendiği isimlerden biri olan Joao Mario'nun, orta saha rotasyonunu genişletecek tamamlayıcı bir oyuncu olarak kullanılması planlanıyor.

GEÇEN SEZON AEK'DA OYNADI

Joao Mario, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak AEK'ya transfer olmuştu. Sarı-siyahlı formayla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli futbolcu, 2 bin dakikadan fazla sahada kaldı.

Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Joao Mario ayrıca Panathinaikos ile oynanan lig maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

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