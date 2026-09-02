Beşiktaş'ta Joao Mario ile ayrılık kararı

Beşiktaş'ta Joao Mario ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda düşünmediği Portekizli futbolcu, Yunanistan temsilcisi AEK'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, Beşiktaş ile sözleşmesini sona erdirerek bonservisini alan 33 yaşındaki oyuncu, transferin son aşamalarını tamamlamak üzere Atina'ya gitti.
İKİ YILLIK SÖZLEŞME
AEK ile Joao Mario arasında iki yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Portekizli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
AEK'nın, Derek Kutesa'nın Servette'ye transferinin tamamlanma aşamasına gelmesinin ardından orta saha ve hücum hattındaki boşluğu Joao Mario ile doldurma kararı aldığı aktarıldı.
MARKO NIKOLIC'İN ONAYIYLA GELİYOR
AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic'in de deneyimli futbolcunun yeniden kadroya katılmasına onay verdiği kaydedildi.
Sırp teknik adamın güvendiği isimlerden biri olan Joao Mario'nun, orta saha rotasyonunu genişletecek tamamlayıcı bir oyuncu olarak kullanılması planlanıyor.
GEÇEN SEZON AEK'DA OYNADI
Joao Mario, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak AEK'ya transfer olmuştu. Sarı-siyahlı formayla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli futbolcu, 2 bin dakikadan fazla sahada kaldı.
Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Joao Mario ayrıca Panathinaikos ile oynanan lig maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
İKİ YILLIK SÖZLEŞME
AEK ile Joao Mario arasında iki yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Portekizli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
AEK'nın, Derek Kutesa'nın Servette'ye transferinin tamamlanma aşamasına gelmesinin ardından orta saha ve hücum hattındaki boşluğu Joao Mario ile doldurma kararı aldığı aktarıldı.
MARKO NIKOLIC'İN ONAYIYLA GELİYOR
AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic'in de deneyimli futbolcunun yeniden kadroya katılmasına onay verdiği kaydedildi.
Sırp teknik adamın güvendiği isimlerden biri olan Joao Mario'nun, orta saha rotasyonunu genişletecek tamamlayıcı bir oyuncu olarak kullanılması planlanıyor.
GEÇEN SEZON AEK'DA OYNADI
Joao Mario, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak AEK'ya transfer olmuştu. Sarı-siyahlı formayla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli futbolcu, 2 bin dakikadan fazla sahada kaldı.
Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Joao Mario ayrıca Panathinaikos ile oynanan lig maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.