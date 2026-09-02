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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz alarmı! Antrenmana katılmadı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, ayağındaki ciddi ağrılar nedeniyle antrenmana katılamadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 15:06
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz alarmı! Antrenmana katılmadı
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ali Naci Küçük'ün haberine göre milli futbolcu, ayağındaki problem nedeniyle bugün gerçekleştirilen antrenmana katılamadı.



Ayağında ciddi ağrıları bulunan Barış Alper Yılmaz'ın durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.



Galatasaray


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