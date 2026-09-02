Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz alarmı! Antrenmana katılmadı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ali Naci Küçük'ün haberine göre milli futbolcu, ayağındaki problem nedeniyle bugün gerçekleştirilen antrenmana katılamadı.
Ayağında ciddi ağrıları bulunan Barış Alper Yılmaz'ın durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Ayağında ciddi ağrıları bulunan Barış Alper Yılmaz'ın durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.