02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
17:00
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
20:00
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
20:00
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
21:30
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
19:30
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
21:30
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
21:30
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
21:30
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
21:45
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
22:00
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
16:00
02 Eylül
Udinese-Venezia
19:00
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Jalen Brunson, "New York'un Kralı" unvanını neden reddettiğini açıkladı

New York Knicks'i 1973'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğuna taşıyan Jalen Brunson, kendisine yakıştırılan "New York'un Kralı" unvanını hiçbir zaman kullanmayacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jalen Brunson, 'New York'un Kralı' unvanını neden reddettiğini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Jalen Brunson, New York Knicks'in lideri olma sorumluluğunu benimsemesine rağmen kendisini "New York'un Kralı" olarak tanımlamaya hâlâ sıcak bakmıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Road Trippin' Show'a konuk olan Brunson, Knicks'i 1973'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğuna taşımasının ardından bile bu lakabı kendisi için hiçbir zaman kullanmadığını ve gelecekte de kullanmayacağını anlattı.

Brunson, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kendime hiçbir zaman New York'un Kralı demedim. Hiçbir zaman da demeyeceğim. Bilmiyorum, kendime böyle demek bana biraz... tuhaf geliyor. Böyle şeyler söylediğimi düşünün. Diyelim ki sizinle bu görüşmeye katılıyorum ve 'New York'un Kralı geldi' falan diyorum. Bana bakıp 'Bu herif de ne kadar kendini beğenmiş' dersiniz. Hayır, ben böyle biri değilim."

Brunson, New York'taki popülerliği giderek artarken ayaklarının yere basmasını sağlayan kişiler olarak en yakın çevresini gösterdi.

"Çevremdeki insanlar sayesinde aynı kişi olarak kalmanın bir yolunu buluyorum. Liseden bu yana yanımda olan insanlar ve üniversitedeki en yakın arkadaşlarım hâlâ hayatımda. Çevremi her zaman dar tuttum ve bunu bu şekilde korudum. Onlar benim mütevazı kalmamı sağlıyor. Ancak bu konuda asıl pay gerçekten anne ve babama ait."

Brunson'ın bu lakabı kabul etmekteki isteksizliği, Knicks'in tartışmasız lideri olarak konumunu daha da güçlendirdiği bir sezonun ardından geldi.

29 yaşındaki guard, normal sezonda çıktığı 74 karşılaşmada 26.0 sayı ve 6.8 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 46.7, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36.9 ve serbest atış çizgisinden yüzde 84.1 isabetle oynadı.

All-NBA İkinci Beşi'ne seçilen Brunson, Yılın Kritik Anlar Oyuncusu oylamasını beşinci sırada tamamladı. Knicks ise normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın üçüncü sırasında bitirdi.

Brunson'ın etkisi playofflarda daha da arttı. Yıldız guard, 19 playoff karşılaşmasında 28.4 sayı ve 6.1 asist ortalamaları tuttururken saha içinden yüzde 46.5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36.3 isabet kaydetti.

New York'un şampiyonluk yolculuğunda son derece önemli bir rol üstlenen Brunson, Knicks'in NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü 4-1 mağlup etmesinin ardından Finaller MVP'si seçildi. Knicks, şampiyonluğa giden yolda Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers serilerini de maç kaybetmeden geçmişti.

New York, 2026-27 sezonuna son şampiyon olarak girecek ve unvanını koruma mücadelesinin merkezinde bir kez daha Brunson yer alacak.

Karl-Anthony Towns, OG Anunoby ve Mikal Bridges kadronun diğer önemli parçaları olmayı sürdürürken Knicks, sezon arasında Landry Shamet, Jose Alvarado, Mohamed Diawara ve Jordan Clarkson'ı da takımda tuttu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.