Jalen Brunson, New York Knicks'in lideri olma sorumluluğunu benimsemesine rağmen kendisini "New York'un Kralı" olarak tanımlamaya hâlâ sıcak bakmıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Road Trippin' Show'a konuk olan Brunson, Knicks'i 1973'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğuna taşımasının ardından bile bu lakabı kendisi için hiçbir zaman kullanmadığını ve gelecekte de kullanmayacağını anlattı.
Brunson, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kendime hiçbir zaman New York'un Kralı demedim. Hiçbir zaman da demeyeceğim. Bilmiyorum, kendime böyle demek bana biraz... tuhaf geliyor. Böyle şeyler söylediğimi düşünün. Diyelim ki sizinle bu görüşmeye katılıyorum ve 'New York'un Kralı geldi' falan diyorum. Bana bakıp 'Bu herif de ne kadar kendini beğenmiş' dersiniz. Hayır, ben böyle biri değilim."
Brunson, New York'taki popülerliği giderek artarken ayaklarının yere basmasını sağlayan kişiler olarak en yakın çevresini gösterdi.
"Çevremdeki insanlar sayesinde aynı kişi olarak kalmanın bir yolunu buluyorum. Liseden bu yana yanımda olan insanlar ve üniversitedeki en yakın arkadaşlarım hâlâ hayatımda. Çevremi her zaman dar tuttum ve bunu bu şekilde korudum. Onlar benim mütevazı kalmamı sağlıyor. Ancak bu konuda asıl pay gerçekten anne ve babama ait."
Brunson'ın bu lakabı kabul etmekteki isteksizliği, Knicks'in tartışmasız lideri olarak konumunu daha da güçlendirdiği bir sezonun ardından geldi.
29 yaşındaki guard, normal sezonda çıktığı 74 karşılaşmada 26.0 sayı ve 6.8 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 46.7, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36.9 ve serbest atış çizgisinden yüzde 84.1 isabetle oynadı.
All-NBA İkinci Beşi'ne seçilen Brunson, Yılın Kritik Anlar Oyuncusu oylamasını beşinci sırada tamamladı. Knicks ise normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın üçüncü sırasında bitirdi.
Brunson'ın etkisi playofflarda daha da arttı. Yıldız guard, 19 playoff karşılaşmasında 28.4 sayı ve 6.1 asist ortalamaları tuttururken saha içinden yüzde 46.5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36.3 isabet kaydetti.
New York'un şampiyonluk yolculuğunda son derece önemli bir rol üstlenen Brunson, Knicks'in NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü 4-1 mağlup etmesinin ardından Finaller MVP'si seçildi. Knicks, şampiyonluğa giden yolda Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers serilerini de maç kaybetmeden geçmişti.
New York, 2026-27 sezonuna son şampiyon olarak girecek ve unvanını koruma mücadelesinin merkezinde bir kez daha Brunson yer alacak.
Karl-Anthony Towns, OG Anunoby ve Mikal Bridges kadronun diğer önemli parçaları olmayı sürdürürken Knicks, sezon arasında Landry Shamet, Jose Alvarado, Mohamed Diawara ve Jordan Clarkson'ı da takımda tuttu.
Brunson, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kendime hiçbir zaman New York'un Kralı demedim. Hiçbir zaman da demeyeceğim. Bilmiyorum, kendime böyle demek bana biraz... tuhaf geliyor. Böyle şeyler söylediğimi düşünün. Diyelim ki sizinle bu görüşmeye katılıyorum ve 'New York'un Kralı geldi' falan diyorum. Bana bakıp 'Bu herif de ne kadar kendini beğenmiş' dersiniz. Hayır, ben böyle biri değilim."
Brunson, New York'taki popülerliği giderek artarken ayaklarının yere basmasını sağlayan kişiler olarak en yakın çevresini gösterdi.
"Çevremdeki insanlar sayesinde aynı kişi olarak kalmanın bir yolunu buluyorum. Liseden bu yana yanımda olan insanlar ve üniversitedeki en yakın arkadaşlarım hâlâ hayatımda. Çevremi her zaman dar tuttum ve bunu bu şekilde korudum. Onlar benim mütevazı kalmamı sağlıyor. Ancak bu konuda asıl pay gerçekten anne ve babama ait."
Brunson'ın bu lakabı kabul etmekteki isteksizliği, Knicks'in tartışmasız lideri olarak konumunu daha da güçlendirdiği bir sezonun ardından geldi.
29 yaşındaki guard, normal sezonda çıktığı 74 karşılaşmada 26.0 sayı ve 6.8 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 46.7, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36.9 ve serbest atış çizgisinden yüzde 84.1 isabetle oynadı.
All-NBA İkinci Beşi'ne seçilen Brunson, Yılın Kritik Anlar Oyuncusu oylamasını beşinci sırada tamamladı. Knicks ise normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın üçüncü sırasında bitirdi.
Brunson'ın etkisi playofflarda daha da arttı. Yıldız guard, 19 playoff karşılaşmasında 28.4 sayı ve 6.1 asist ortalamaları tuttururken saha içinden yüzde 46.5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36.3 isabet kaydetti.
New York'un şampiyonluk yolculuğunda son derece önemli bir rol üstlenen Brunson, Knicks'in NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü 4-1 mağlup etmesinin ardından Finaller MVP'si seçildi. Knicks, şampiyonluğa giden yolda Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers serilerini de maç kaybetmeden geçmişti.
New York, 2026-27 sezonuna son şampiyon olarak girecek ve unvanını koruma mücadelesinin merkezinde bir kez daha Brunson yer alacak.
Karl-Anthony Towns, OG Anunoby ve Mikal Bridges kadronun diğer önemli parçaları olmayı sürdürürken Knicks, sezon arasında Landry Shamet, Jose Alvarado, Mohamed Diawara ve Jordan Clarkson'ı da takımda tuttu.