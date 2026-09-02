İngiltere Premier Lig'e iki galibiyetle başlayan Hull City, saha içindeki performansının yanı sıra transfer dönemindeki hamleleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. 18 futbolcuyu renklerine bağlayan Hull City toplam 175.65 milyon euro harcadı.
SON GÜNDE 6 TRANSFER
Transfer döneminin son gününe hızlı giren Hull City; Ilyas Ansah, Tim Iroegbunam, Brooke Norton-Cuffy, Robinio Vaz, Sorba Thomas ve Christos Mouzakitis'i kadrosuna kattı.
HULL CITY'NİN YENİ TRANSFERLERİ
- Nobel Mendy (Rayo Vallecano) – 23.4 milyon euro
- Konstantinos Tzolakis (Olympiakos) – 23.3 milyon euro
- Ilyas Ansah (Union Berlin) – 17 milyon euro
- Tim Iroegbunam (Everton) – 15.15 milyon euro
- Mohamed-Ali Cho (Nice) – 15.15 milyon euro
- Christos Mouzakitis (Olympiakos) – 15 milyon euro
- Lucas Herrington (Colorado Rapids) – 14.8 milyon euro
- Brooke Norton-Cuffy (Genoa) – 14 milyon euro
- Jens Hjerto-Dahl (Tromso) – 9.5 milyon euro
- Sorba Thomas (Stoke City) – 8.75 milyon euro
- Joe Gelhardt (Leeds United) – 7.6 milyon euro
- Lucas Gourna-Douath (Red Bull Salzburg) – 4 milyon euro
- Jack Butland (Glasgow Rangers) – 3.5 milyon euro
- Elliot Stroud (Mjällby) – 2.5 milyon euro
- Robinio Vaz (Roma) – 2 milyon euro kiralama bedeli
- Hidemasa Morita (Sporting Lizbon) – Bedelsiz
- Matt Targett (Newcastle United) – Bedelsiz
- Oscar Zambrano (Maribor) – Bonservis bedeli açıklanmadı
EN PAHALI TRANSFER NOBEL MENDY
Hull City'nin transfer dönemindeki en pahalı hamlesi Nobel Mendy oldu. İngiliz temsilcisi, Rayo Vallecano forması giyen genç savunmacı için 23.4 milyon euro ödedi.
Acun Ilıcalı yönetiminin transfer politikasında genç ve gelişime açık futbolculara ağırlık verdiği görüldü. Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Ilyas Ansah, Mohamed-Ali Cho, Christos Mouzakitis ve Nobel Mendy gibi isimler hem Premier League'de kalıcı olma hedefi hem de gelecekte gelir elde etme potansiyeli düşünülerek kadroya dahil edildi.
KADRO DEĞERİ 260 MİLYON EUROYA ÇIKTI
Yeni transferlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 213 milyon euro olduğu belirtildi. Yapılan takviyelerin ardından Hull City'nin güncel kadro değeri ise 260 milyon euro seviyesine yükseldi.
Premier League'e Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan Hull City, ilk iki haftanın ardından 6 puanla zirve yarışına ortak oldu.
SON GÜNDE 6 TRANSFER
Transfer döneminin son gününe hızlı giren Hull City; Ilyas Ansah, Tim Iroegbunam, Brooke Norton-Cuffy, Robinio Vaz, Sorba Thomas ve Christos Mouzakitis'i kadrosuna kattı.
HULL CITY'NİN YENİ TRANSFERLERİ
- Nobel Mendy (Rayo Vallecano) – 23.4 milyon euro
- Konstantinos Tzolakis (Olympiakos) – 23.3 milyon euro
- Ilyas Ansah (Union Berlin) – 17 milyon euro
- Tim Iroegbunam (Everton) – 15.15 milyon euro
- Mohamed-Ali Cho (Nice) – 15.15 milyon euro
- Christos Mouzakitis (Olympiakos) – 15 milyon euro
- Lucas Herrington (Colorado Rapids) – 14.8 milyon euro
- Brooke Norton-Cuffy (Genoa) – 14 milyon euro
- Jens Hjerto-Dahl (Tromso) – 9.5 milyon euro
- Sorba Thomas (Stoke City) – 8.75 milyon euro
- Joe Gelhardt (Leeds United) – 7.6 milyon euro
- Lucas Gourna-Douath (Red Bull Salzburg) – 4 milyon euro
- Jack Butland (Glasgow Rangers) – 3.5 milyon euro
- Elliot Stroud (Mjällby) – 2.5 milyon euro
- Robinio Vaz (Roma) – 2 milyon euro kiralama bedeli
- Hidemasa Morita (Sporting Lizbon) – Bedelsiz
- Matt Targett (Newcastle United) – Bedelsiz
- Oscar Zambrano (Maribor) – Bonservis bedeli açıklanmadı
EN PAHALI TRANSFER NOBEL MENDY
Hull City'nin transfer dönemindeki en pahalı hamlesi Nobel Mendy oldu. İngiliz temsilcisi, Rayo Vallecano forması giyen genç savunmacı için 23.4 milyon euro ödedi.
Acun Ilıcalı yönetiminin transfer politikasında genç ve gelişime açık futbolculara ağırlık verdiği görüldü. Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Ilyas Ansah, Mohamed-Ali Cho, Christos Mouzakitis ve Nobel Mendy gibi isimler hem Premier League'de kalıcı olma hedefi hem de gelecekte gelir elde etme potansiyeli düşünülerek kadroya dahil edildi.
KADRO DEĞERİ 260 MİLYON EUROYA ÇIKTI
Yeni transferlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 213 milyon euro olduğu belirtildi. Yapılan takviyelerin ardından Hull City'nin güncel kadro değeri ise 260 milyon euro seviyesine yükseldi.
Premier League'e Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan Hull City, ilk iki haftanın ardından 6 puanla zirve yarışına ortak oldu.