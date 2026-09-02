Bitshiabu için dikkat çeken sözler!

Galatasaray'ın stoper transferi için görüşmelerini sürdürdüğü El Chadaille Bitshiabu bu sabah İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al-Hilal'in 23 yaş altı bir stoper transfer edememesi nedeniyle Yusuf Akçiçek transferinin zora girmesinin ardından sarı-kırmızılılar rotasını Leipzig'in 21 yaşındaki Fransız savunmacısına çevirmişti.
Bitshiabu'nun AC Boulogne-Billancourt takımında forma giydiği dönemde sportif koordinatör olarak görev yapan Gilles Bibe, Türkiye Gazetesi'ne genç futbolcunun gelişimi ve potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundu.
"FİZİĞİ EN BÜYÜK AVANTAJI"
Bitshiabu ile birlikte çalıştıkları dönemi anlatan Bibe, "Bitshiabu, bize U13 yaş grubunda katıldı, Saint Denis kulübünden geliyordu. Seçmelere geç katılmış ve seçmeler sırasında pek varlık gösterememişti ama yine de onu tekrar davet etmeye karar verdik. Boyuyla bizi etkilemişti ancak ciddi koordinasyon sorunları vardı. En büyük avantajı her şeyden önce fiziksel özellikleriydi; boyu ortalamanın çok üzerindeydi ve ilginçtir ki kulübümüze ilk başta bir forvet olarak gelmişti. Dolayısıyla o dönemde henüz savunma özelliklerinden bahsedemiyorduk" dedi.
Bibe, oyuncunun gelişiminin ardından Pierre Reynaud yönetimindeki gözlemci ekibinin raporuyla Paris Saint-Germain altyapısına geçtiğini belirtti.
"GALATASARAY TERCİHİ ÇOK ZEKİCE"
Bitshiabu'nun Galatasaray tercihini değerlendiren Bibe, "Bunun gelişimi için iyi bir aşama olduğunu düşünüyorum. Kariyerinde adım adım ve doğru bir şekilde ilerliyor. Beklentilerin çok yüksek olacağı büyük bir Avrupa kulübüne katılıyor ama bence bu meydan okumaya kesinlikle hazır. Son derece zekice bir seçim. Takıma uyum sağlama ve başarılı olma konusunda hiçbir şüphem yok. Galatasaray kulübü için her şey pozitif yönde olacaktır" ifadelerini kullandı.
"TAM ANLAMIYLA BİR KAYA"
Galatasaray'ın maçlarını sık sık izlediğini belirten Bibe, Bitshiabu'nun sarı-kırmızılı savunmaya katkı sağlayacağını ifade etti.
Bibe, "Galatasaray'ın zaman zaman çok rahat önlenebilecek basit goller yediğini gördüm. El Chadaille'in gençliği ve kararlılığı takıma ciddi bir savunma direnci katacaktır. O tam anlamıyla bir kaya! Sahaya coşkusunu ve kendini bu seviyede kanıtlama arzusunu yansıtacak. Galatasaray'a katılmayı seçerek neyin içine girdiğini biliyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya da kesinlikle hazır" dedi.
"SAVAŞMAYA HAZIR"
Türkiye'deki taraftar baskısının Bitshiabu için sorun oluşturmayacağını söyleyen Bibe, "Çok genç yaşta yurt dışına çıkıyorsanız zihinsel olarak donanımlı olmalısınız. Bitshiabu'nun Türkiye'deki taraftarların oluşturduğu o meşhur baskıyı rahatlıkla yönetebileceğinden eminim. Nereye gittiğinin farkında ve savaşmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Bibe ayrıca genç savunmacıyı oyun tarzı ve altyapı eğitimi açısından Mamadou Sakho ve Presnel Kimpembe'ye benzetti.
El Chadaille Bitshiabu, geçen sezon Bundesliga'da 11 karşılaşmada forma giydi.
Bitshiabu'nun AC Boulogne-Billancourt takımında forma giydiği dönemde sportif koordinatör olarak görev yapan Gilles Bibe, Türkiye Gazetesi'ne genç futbolcunun gelişimi ve potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundu.
"FİZİĞİ EN BÜYÜK AVANTAJI"
Bitshiabu ile birlikte çalıştıkları dönemi anlatan Bibe, "Bitshiabu, bize U13 yaş grubunda katıldı, Saint Denis kulübünden geliyordu. Seçmelere geç katılmış ve seçmeler sırasında pek varlık gösterememişti ama yine de onu tekrar davet etmeye karar verdik. Boyuyla bizi etkilemişti ancak ciddi koordinasyon sorunları vardı. En büyük avantajı her şeyden önce fiziksel özellikleriydi; boyu ortalamanın çok üzerindeydi ve ilginçtir ki kulübümüze ilk başta bir forvet olarak gelmişti. Dolayısıyla o dönemde henüz savunma özelliklerinden bahsedemiyorduk" dedi.
Bibe, oyuncunun gelişiminin ardından Pierre Reynaud yönetimindeki gözlemci ekibinin raporuyla Paris Saint-Germain altyapısına geçtiğini belirtti.
"GALATASARAY TERCİHİ ÇOK ZEKİCE"
Bitshiabu'nun Galatasaray tercihini değerlendiren Bibe, "Bunun gelişimi için iyi bir aşama olduğunu düşünüyorum. Kariyerinde adım adım ve doğru bir şekilde ilerliyor. Beklentilerin çok yüksek olacağı büyük bir Avrupa kulübüne katılıyor ama bence bu meydan okumaya kesinlikle hazır. Son derece zekice bir seçim. Takıma uyum sağlama ve başarılı olma konusunda hiçbir şüphem yok. Galatasaray kulübü için her şey pozitif yönde olacaktır" ifadelerini kullandı.
"TAM ANLAMIYLA BİR KAYA"
Galatasaray'ın maçlarını sık sık izlediğini belirten Bibe, Bitshiabu'nun sarı-kırmızılı savunmaya katkı sağlayacağını ifade etti.
Bibe, "Galatasaray'ın zaman zaman çok rahat önlenebilecek basit goller yediğini gördüm. El Chadaille'in gençliği ve kararlılığı takıma ciddi bir savunma direnci katacaktır. O tam anlamıyla bir kaya! Sahaya coşkusunu ve kendini bu seviyede kanıtlama arzusunu yansıtacak. Galatasaray'a katılmayı seçerek neyin içine girdiğini biliyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya da kesinlikle hazır" dedi.
"SAVAŞMAYA HAZIR"
Türkiye'deki taraftar baskısının Bitshiabu için sorun oluşturmayacağını söyleyen Bibe, "Çok genç yaşta yurt dışına çıkıyorsanız zihinsel olarak donanımlı olmalısınız. Bitshiabu'nun Türkiye'deki taraftarların oluşturduğu o meşhur baskıyı rahatlıkla yönetebileceğinden eminim. Nereye gittiğinin farkında ve savaşmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Bibe ayrıca genç savunmacıyı oyun tarzı ve altyapı eğitimi açısından Mamadou Sakho ve Presnel Kimpembe'ye benzetti.
El Chadaille Bitshiabu, geçen sezon Bundesliga'da 11 karşılaşmada forma giydi.