Potanın Perileri 8 yıl sonra Dünya Kupası sahnesinde

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'yla 8 yıllık aranın ardından yeniden dünya sahnesine çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na üçüncü kez katılacak.
Türkiye, daha önce 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda yer alırken, 2022'deki organizasyona katılma hakkı kazanamamıştı.
İLK DÜNYA KUPASI'NDA MADALYANIN KIYISINDAN DÖNDÜ
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk deneyimini 2014 yılında yaşadı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Fransa, Kanada ve Mozambik ile B Grubu'nda yer alan milliler, Ankara'da oynanan tüm karşılaşmalarını kazanarak grubu lider tamamladı ve doğrudan çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan çeyrek finalde Sırbistan'ı 62-61 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Yarı finalde İspanya'ya 66-56 yenilen Türkiye, bronz madalya maçında ise Avustralya'ya 74-44 mağlup oldu ve Dünya Kupası'nı 4'üncü sırada tamamladı.
2018'DE 10'UNCU OLDU
Türkiye, son olarak 2018 Dünya Kupası'nda mücadele etti.
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada Avustralya, Nijerya ve Arjantin ile B Grubu'nda yer alan milli takım, tek galibiyetle grubunu üçüncü sırada tamamladı ve eleme turuna yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, eleme turunda Fransa'ya 78-61 mağlup olarak turnuvaya veda etti ve Dünya Kupası'nı 10'uncu sırada bitirdi.
457 RESMİ MAÇA ÇIKTI
A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde bugüne kadar 457 resmi karşılaşmada mücadele etti.
1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te oynadığı maçlarla başlayan milli takım serüveninde Türkiye, 457 karşılaşmanın 268'ini kazanırken 189 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye, daha önce 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda yer alırken, 2022'deki organizasyona katılma hakkı kazanamamıştı.
İLK DÜNYA KUPASI'NDA MADALYANIN KIYISINDAN DÖNDÜ
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk deneyimini 2014 yılında yaşadı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Fransa, Kanada ve Mozambik ile B Grubu'nda yer alan milliler, Ankara'da oynanan tüm karşılaşmalarını kazanarak grubu lider tamamladı ve doğrudan çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan çeyrek finalde Sırbistan'ı 62-61 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Yarı finalde İspanya'ya 66-56 yenilen Türkiye, bronz madalya maçında ise Avustralya'ya 74-44 mağlup oldu ve Dünya Kupası'nı 4'üncü sırada tamamladı.
2018'DE 10'UNCU OLDU
Türkiye, son olarak 2018 Dünya Kupası'nda mücadele etti.
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada Avustralya, Nijerya ve Arjantin ile B Grubu'nda yer alan milli takım, tek galibiyetle grubunu üçüncü sırada tamamladı ve eleme turuna yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, eleme turunda Fransa'ya 78-61 mağlup olarak turnuvaya veda etti ve Dünya Kupası'nı 10'uncu sırada bitirdi.
457 RESMİ MAÇA ÇIKTI
A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde bugüne kadar 457 resmi karşılaşmada mücadele etti.
1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te oynadığı maçlarla başlayan milli takım serüveninde Türkiye, 457 karşılaşmanın 268'ini kazanırken 189 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.