Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB - BJK Derbi Maçı İçin Geri Sayım!

Şampiyonluk yarışında iddialı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezonun erken dönemindeki önemli karşılaşmalardan birinde kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarındaki program da göz önünde bulundurularak hazırlanan lig fikstüründe derbinin günü ve başlama saati kesinleşti. İki ezeli rakibin mücadelesi futbolseverlerin takibine girerken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı.

TFF'nin duyurduğu Trendyol Süper Lig 4. hafta programında yer alan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının başlama saati belli oldu. Kadıköy'de oynanacak mücadele, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Kadıköy'de Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak dev müsabaka, haftanın en kritik karşılaşması olarak öne çıkıyor. TFF'nin fikstür planlamasında hafta içi oynanacak Avrupa kupaları maç takvimini esas alması sebebiyle dev derbi Cumartesi akşamı prime-time kuşağında futbolseverlerle buluşacak.

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini canlı ve naklen ekranlara getirecek.