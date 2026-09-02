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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB - BJK Derbi Maçı İçin Geri Sayım!
Haber Tarihi: 02 Eylül 2026 12:55 -
Güncelleme Tarihi:
02 Eylül 2026 12:55
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB - BJK Derbi Maçı İçin Geri Sayım!
Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın en dikkat çeken karşılaşması Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Kadıköy'de gerçekleşecek ezeli rakiplerin mücadelesi öncesinde futbolseverlerin ilgisi artarken, karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri de netleşti. Derbiye ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonluk yarışında iddialı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezonun erken dönemindeki önemli karşılaşmalardan birinde kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarındaki program da göz önünde bulundurularak hazırlanan lig fikstüründe derbinin günü ve başlama saati kesinleşti. İki ezeli rakibin mücadelesi futbolseverlerin takibine girerken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı.
-FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?TFF'nin duyurduğu Trendyol Süper Lig 4. hafta programında yer alan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının başlama saati belli oldu. Kadıköy'de oynanacak mücadele, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.Kadıköy'de Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak dev müsabaka, haftanın en kritik karşılaşması olarak öne çıkıyor. TFF'nin fikstür planlamasında hafta içi oynanacak Avrupa kupaları maç takvimini esas alması sebebiyle dev derbi Cumartesi akşamı prime-time kuşağında futbolseverlerle buluşacak.FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini canlı ve naklen ekranlara getirecek.
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