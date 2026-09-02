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Bouchouari Trabzon'a geri döndü!

Trabzonspor'da ayrılığı gündeme gelen Benjamin Bouchouari'nin Nice'e transferi gerçekleşmedi. Fransız ekibiyle kiralık transfer için temaslarda bulunan 24 yaşındaki Faslı orta saha, bordo-mavili takıma geri döndü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 13:09
Fotoğraf: X.com
Bouchouari Trabzon'a geri döndü!
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Trabzonspor'da takımdan ayrılması gündeme gelen Benjamin Bouchouari'nin Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e transferi gerçekleşmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer yapabilmek için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen bordo-mavililerde 24 yaşındaki Faslı orta sahanın ayrılığı gündeme gelmişti.

NICE KİRALAMAK İSTEDİ

Nice, Benjamin Bouchouari'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Trabzonspor ile temaslara başlamıştı.

Faslı futbolcunun Amedspor ile oynanan lig maçının kadrosuna alınmaması da ayrılık ihtimalini güçlendirmişti.

TRANSFER OLMADI, TAKIMA DÖNDÜ

Hasan Tüncel'in haberine göre Bouchouari'nin Nice'e transferi gerçekleşmedi.



Trabzonspor


24 yaşındaki orta saha, transfer görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Trabzonspor'a geri döndü.

FATİH TEKKE KEFİL OLMUŞTU

Benjamin Bouchouari'nin omuriliğindeki stres kırığına rağmen St. Etienne'den 4 milyon euro karşılığında transfer edilmesi eleştirilere neden olmuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise oyuncuya kefil olarak, "Sakat olmasa 20 milyon euroya alamazdık. Bizim için büyük bir şans. Sahada onun nasıl fark yaratacağını herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Trabzonspor formasıyla ilk sezonunda 26 karşılaşmaya çıkan Benjamin Bouchouari, bu sezon ise 4 maçta toplam 189 dakika süre aldı.

24 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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