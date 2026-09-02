Taşacak Bu Deniz 2.sezon ne zaman başlıyor?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz, ilk bölümüyle 10 Ekim 2025 Cuma akşamı TRT 1'de yayın hayatına başladı. Karadeniz'in sert coğrafyasında, Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki çatışmayı merkezine alan dizi; dram, aşk ve aile hesaplaşmalarını bir araya getiren hikâyesiyle kısa sürede dikkat çekti. Dizinin 1. sezonu, 5 Haziran 2026'da yayınlanan 31. bölümle sezon finali yaptı. Sezon finalinde Esme, Adil ve Eleni'nin geçmişle yüzleşmesi ve Koçari Konağı'nda yaşanan gelişmeler, yeni sezon öncesinde izleyicilerin merakını artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz 2.sezon başlangıç tarihi belli oldu mu? İşte, o ayrıntılar

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon başlangıç tarihi netleşti. Dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle 18 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'in hikâyesinin genişlemesi ve yeni karakterlerin diziye dahil olması bekleniyor. Adil'in halası Emriye Hala karakterinin hikâyeye katılması; ayrıca Timur Volkov'un oğlunun da olayların seyrini değiştirecek yeni bir karakter olarak izleyici karşısına çıkması da beklenenler arasında yer alıyor.

Dizinin 2. sezon tanıtımında açıklanan yayın tarihiyle birlikte, yaz arasının ardından hikâyenin kaldığı yerden devam edeceği kesinleşmiş oldu. Böylece izleyicilerin bir süredir yanıt aradığı "Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor?" sorusu da yanıtını buldu: Dizi, 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de başlıyor.