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Ayvalıkgücü kaleci Bartu ile uzattı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor iç transferde kaleci Bartu Dinç ile yeniden anlaşma sağladı

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 14:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü kaleci Bartu ile uzattı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor iç transferde kaleci Bartu Dinç (23) ile yeniden anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bartu Dinç, Ayvalıkgücü Belediyespor'umuzla sözleşme tazeledi. Kalede geçit yok, hedefe giden yolda durmak yok. Bartu ile daha güçlü, daha inançlıyız. Aynı tutku, aynı ruh ve ilk günkü heyecanla, yola devam" ifadelerine yer verildi.

Göztepe altyapısında yetişen Bartu, geçen sezon 5'i play-off olmak üzere ligde 23 maçta görev yaptı.

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