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Fenerbahçe Tarfin ile ÇBK Mersin Süper Kupa'da karşılaşacak

2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Tarfin ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Mersin'de oynanacak mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 14:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Tarfin ile ÇBK Mersin Süper Kupa'da karşılaşacak
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Mersin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da iki Türk takımının mücadelesine ev sahipliği yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile Avrupa Kupası kazananı ÇİMSA ÇBK Mersin, kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

MAÇ SERVET TAZEGÜL SPOR SALONU'NDA

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre mücadele, 7 Ekim Çarşamba günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ ZAFERİN PEŞİNDE

Fenerbahçe Tarfin, 2023 ve 2024 yıllarının ardından bir kez daha Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekip, kupaya uzanması halinde son 4 sezonda üçüncü kez bu başarıyı yaşayacak.

MERSİN İLK ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR

ÇİMSA ÇBK Mersin ise ev sahibi avantajıyla ilk kez FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

İki Türk ekibini karşı karşıya getirecek maçın ardından 2026 FIBA Süper Kupa Türkiye'de kalacak.

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