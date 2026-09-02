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Mavericks, Ocak ayında Kyrie Irving'in takas piyasasını yoklayabilir

Dallas Mavericks'in, ön çapraz bağ sakatlığından dönecek Kyrie Irving'i ocak ayına kadar oynatarak yıldız guardın takas değerini yeniden değerlendirebileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 13:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mavericks, Ocak ayında Kyrie Irving'in takas piyasasını yoklayabilir
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Dallas Mavericks, Kyrie Irving'e ön çapraz bağındaki yırtıktan dönmesi için birkaç ay süre tanıdıktan sonra ocak ayında oyuncunun takas piyasasındaki değerini yeniden değerlendirebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Heavy.com'dan Sean Deveney'nin haberine göre Dallas, haziran ayının ortasından bu yana Irving için gelen takas taleplerini geri çevirdi. Buna karşın rakip takımlar, Mavericks'in 11 Şubat'taki takas döneminin son gününden önce tutumunu değiştirip değiştirmeyeceğini yakından takip ediyor.

Deveney, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Birçok deneyimli oyuncuda olduğu gibi buradaki düşünce de onu ocak ayı boyunca oynatmak, değerini yükseltmek ve takas döneminin son gününde bir şeyler yapılıp yapılamayacağına bakmak."

Dallas'ın Irving konusunda ocak ayında yapacağı olası değerlendirme, oyuncunun takımdaki rolüyle 19 yaşındaki Cooper Flagg'in uzun vadeli gelişimi arasında denge kurmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşecek.

Irving ile 2026 NBA Draftı'nın bir numarası Flagg arasındaki 15 yaş farkı, rakip takımların Mavericks'in yaklaşımındaki olası değişiklikleri yakından izlemesinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Ön çapraz bağını koparan Irving, 2025-26 sezonunun tamamını kaçırmıştı. Irving'in yokluğunda 26 galibiyet ve 56 mağlubiyet alan Dallas, NBA'in en kötü üçüncü derecesini paylaşmıştı.

Irving, sakatlanmadan önce 2024-25 sezonunda çıktığı 50 karşılaşmada 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları tutturmuştu. Yıldız oyuncu saha içinden yüzde 47.3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40.1 ve serbest atış çizgisinden yüzde 91.6 isabetle oynamıştı.

Irving'in Dallas'taki iki sezonluk performansı da oldukça etkileyiciydi. Tecrübeli guard, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında 25.2 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40.6 isabet buldu. 2023-24 sezonunu ise yüzde 49.7 saha içi isabet oranıyla 25.6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

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