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Leao'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde

Galatasaray'ın Milan'dan 38 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rafael Leao'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddeleri ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 13:29 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 13:39
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Leao'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde
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Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun sözleşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli yıldız için Milan'a 38 milyon euro sabit transfer bedeli ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

SÖZLEŞMEDE İKİ FARKLI SERBEST KALMA BEDELİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Rafael Leao'nun sözleşmesine Avrupa'nın 5 büyük ligi için 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurdu.

Diğer liglerden gelecek teklifler için ise serbest kalma bedelinin 120 milyon euro olduğu belirtildi. Bu farkın Suudi Arabistan'dan gelebilecek olası teklifler dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

38 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü Milan ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray


Açıklamada, Milan'a toplam 38 milyon euro sabit transfer bedeli ödeneceği ve Leao'nun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 20'sinin İtalyan kulübüne verileceği belirtildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Galatasaray, Rafael Leao ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli futbolcuya her sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Leao, "Galatasaray çok büyük kulüp. Geçen sezon şampiyon oldular. Ben de şampiyonluklar kazanmak için, taraftara bu duyguyu yaşatmak için buradayım" dedi.

Galatasaray'ın haziran ayından bu yana transferi için çaba gösterdiğini belirten yıldız futbolcu, "Büyük bir takım var zaten, çok büyük bir takım kuruluyor. Ben de buna katkı vermek istiyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR MAÇI BELİRSİZ

Hafif sakatlığı nedeniyle Milan'da idmanlara çıkamayan Rafael Leao'nun Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.

Teknik heyetin, Portekizli futbolcunun en geç Sporting deplasmanında kadroda yer almasını hedeflediği belirtildi.

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