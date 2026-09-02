02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
17:00
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
20:00
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
20:00
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
21:30
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
19:30
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
21:30
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
21:30
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
21:30
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
21:45
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
22:00
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
16:00
02 Eylül
Udinese-Venezia
19:00
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Trabzonspor'da Onuachu'nun 151 günlük gol suskunluğu

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'de 151 gündür fileleri havalandıramıyor. Geçen sezonu 22 golle gol kralı tamamlayan deneyimli santrfor, son 9 lig maçında gol sevinci yaşayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onuachu'nun 151 günlük gol suskunluğu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'nun Süper Lig'deki gol hasreti 151 güne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Onuachu, ligdeki son golünü 4 Nisan'da oynanan Galatasaray karşılaşmasında kaydetti.

Bordo-mavililerin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, bu maçın ardından çıktığı lig karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.

9 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Onuachu, geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 9 lig maçını golsüz tamamladı.

Trabzonspor da Nijeryalı oyuncunun gol atamadığı bu 9 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 4 maçtan beraberlikle ayrılırken 3 kez mağlup oldu.

Karadeniz ekibi geçen sezon Galatasaray maçının ardından Corendon Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti ve sezonun son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.



Trabzonspor


Trabzonspor bu sezon ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı, ikinci haftada Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve üçüncü haftada Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU

Paul Onuachu, geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atarak Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallığına ulaştı.

Nijeryalı futbolcu böylece Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6'ncı oyuncu oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli 18, Fatih Tekke 31, Şota Arveladze 25, Burak Yılmaz 33 ve Alexander Sörloth 24 golle bu başarıyı yaşamıştı.

Onuachu ayrıca Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'un ardından Trabzonspor formasıyla gol kralı olan üçüncü yabancı futbolcu oldu.

KUPADA DA 4 GOL ATTI

Nijeryalı santrfor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 golle Ernest Muçi ile birlikte takımının en golcü isimlerinden biri oldu.

Onuachu; Fethiyespor ve Başakşehir maçlarında birer, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde ise 2 gol kaydetti.

Trabzonspor'un 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez kazanmasında önemli rol oynayan Onuachu, geçen sezon toplam 36 resmi karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.