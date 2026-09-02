Trabzonspor'da Onuachu'nun 151 günlük gol suskunluğu

Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'nun Süper Lig'deki gol hasreti 151 güne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Onuachu, ligdeki son golünü 4 Nisan'da oynanan Galatasaray karşılaşmasında kaydetti.
Bordo-mavililerin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, bu maçın ardından çıktığı lig karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.
9 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
Onuachu, geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 9 lig maçını golsüz tamamladı.
Trabzonspor da Nijeryalı oyuncunun gol atamadığı bu 9 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 4 maçtan beraberlikle ayrılırken 3 kez mağlup oldu.
Karadeniz ekibi geçen sezon Galatasaray maçının ardından Corendon Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti ve sezonun son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.
Trabzonspor bu sezon ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı, ikinci haftada Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve üçüncü haftada Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.
GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU
Paul Onuachu, geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atarak Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallığına ulaştı.
Nijeryalı futbolcu böylece Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6'ncı oyuncu oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli 18, Fatih Tekke 31, Şota Arveladze 25, Burak Yılmaz 33 ve Alexander Sörloth 24 golle bu başarıyı yaşamıştı.
Onuachu ayrıca Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'un ardından Trabzonspor formasıyla gol kralı olan üçüncü yabancı futbolcu oldu.
KUPADA DA 4 GOL ATTI
Nijeryalı santrfor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 golle Ernest Muçi ile birlikte takımının en golcü isimlerinden biri oldu.
Onuachu; Fethiyespor ve Başakşehir maçlarında birer, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde ise 2 gol kaydetti.
Trabzonspor'un 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez kazanmasında önemli rol oynayan Onuachu, geçen sezon toplam 36 resmi karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bordo-mavililerin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, bu maçın ardından çıktığı lig karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.
9 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
Onuachu, geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 9 lig maçını golsüz tamamladı.
Trabzonspor da Nijeryalı oyuncunun gol atamadığı bu 9 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 4 maçtan beraberlikle ayrılırken 3 kez mağlup oldu.
Karadeniz ekibi geçen sezon Galatasaray maçının ardından Corendon Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti ve sezonun son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.
Trabzonspor bu sezon ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı, ikinci haftada Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve üçüncü haftada Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.
GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU
Paul Onuachu, geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atarak Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallığına ulaştı.
Nijeryalı futbolcu böylece Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6'ncı oyuncu oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli 18, Fatih Tekke 31, Şota Arveladze 25, Burak Yılmaz 33 ve Alexander Sörloth 24 golle bu başarıyı yaşamıştı.
Onuachu ayrıca Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'un ardından Trabzonspor formasıyla gol kralı olan üçüncü yabancı futbolcu oldu.
KUPADA DA 4 GOL ATTI
Nijeryalı santrfor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 golle Ernest Muçi ile birlikte takımının en golcü isimlerinden biri oldu.
Onuachu; Fethiyespor ve Başakşehir maçlarında birer, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde ise 2 gol kaydetti.
Trabzonspor'un 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez kazanmasında önemli rol oynayan Onuachu, geçen sezon toplam 36 resmi karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı.