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Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı ile ilk maçında 'Kahraman' oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Cruzeiro karşısında bir gol ve bir asistle takımını Brezilya Kupası'nda yarı finale taşıdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 12:04
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı ile ilk maçında 'Kahraman' oldu
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Fenerbahçe'de 'kalacak' açıklamasına rağmen yol ayrımına gidilen Fred, Atletico Mineiro'da rüya gibi bir başlangıca imza attı. Takımının Cruzeiro ile oynadığı maçta sahne alan yıldız oyuncu galibiyetin mimarlarından oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 33 yaşındaki orta saha, Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında kritik bir rol üstlendi.

İlk maçı 1-0 kazanan Atletico Mineiro, rövanşta 1-0 geriye düştü.

İKİ GOLDE DE SAHNE ALDI

Karşılaşmanın 77'nci dakikasında sahneye çıkan Fred, Victor Hugo'nun kaydettiği beraberlik golünde asist yaptı. Bu gösterdiği performansla takımını yeniden oyuna ortak etti.

Fred, maçın 88'nci dakikasında ceza sahası dışından kaleyi yoklayarak şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Atletico Mineiro'yu 2-1'e taşıyan Fred, maçın kahramanı oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadığı için Atletico Mineiro sahadan 2-1 galip ayrıldı.





İki maç sonucunda rakibine toplamda 3-2 üstünlük sağlayan Brezilya ekibi, Brezilya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

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