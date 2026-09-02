Tecrübeli yıldız Anthony Davis, Washington Wizards'ın yeni sezona kötü bir başlangıç yapması halinde takasını isteyebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Ohm Youngmisuk'un haberine göre Washington ile Davis, sözleşme uzatma görüşmelerini normal sezon başladıktan sonraya bırakma konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Bu karar, deneyimli pivotun kulüpteki uzun vadeli geleceğinin belirsizliğini korumasına neden oldu.
Youngmisuk, salı günü yayımlanan haberinde şu ifadeyi kullandı:
"Washington'ın sezona nasıl başlayacağına bağlı olarak, yıldız uzun takasını isteyebilir."
Davis, dört yıl için 275 milyon dolara kadar çıkabilecek maksimum kontrat uzatmasına imza atma hakkına sahip. Ancak tarafların sezon başlamadan önce görüşme gerçekleştirmeye yönelik herhangi bir planı bulunmuyor.
Davis'in sahada kalabilmesi, Washington'ın planlarının merkezinde yer alacak. Son iki sezonda toplam yalnızca 71 maça çıkabilen tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise 20 karşılaşmayla sınırlı kaldı. Wizards, Davis'i şubat ayındaki takas döneminin son gününde gerçekleştirilen üç takımlı bir anlaşmayla Dallas Mavericks'ten kadrosuna katmıştı.
Davis, geçen sezon Dallas formasıyla oynadığı 20 karşılaşmanın tamamına ilk beşte başladı. Maç başına 31.3 dakika sahada kalan yıldız pivot; 20.4 sayı, 11.1 ribaund, 2.8 asist, 1.1 top çalma ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 50.6 isabet bulan Davis'in üç sayı çizgisinin gerisindeki isabet oranı ise yüzde 27.0'da kaldı.
Davis'in üretkenliği hâlâ son derece yüksek seviyede olsa da son dönemde düzenli olarak forma giyememesi önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor.
2024-25 sezonunda 51 karşılaşmada görev yapan Davis, bir önceki yıl Los Angeles Lakers formasıyla 76 maça çıkmıştı. 2023-24 sezonunu 24.7 sayı, 12.6 ribaund, 3.5 asist, 1.2 top çalma ve 2.3 blok ortalamalarıyla tamamlayan yıldız oyuncu, hem All-NBA hem de En İyi Savunma Takımı kadrolarına seçilmişti.
Youngmisuk, Davis'in bu yaz Las Vegas'ta Wizards ile yaptığı çalışmalarda fiziksel olarak iyi durumda ve mutlu göründüğünü belirtti. Dolayısıyla deneyimli pivotun sağlıklı kalabilmesi, Washington'ın onu uzun vadeli planlarının temel parçalarından biri olarak görüp görmeyeceğini veya olası takas tekliflerine daha sıcak yaklaşmasını belirleyebilir.
Wizards, 2025-26 sezonunu 17 galibiyet ve 65 mağlubiyetle tamamladıktan sonra yeni sezona tamamen farklı bir hedefle giriyor. Bu derece sayesinde 2026 NBA Draftı'nın bir numaralı seçimini elde eden Washington, hakkını 2.06 metre boyundaki forvet AJ Dybantsa'dan yana kullandı. Kulüp ayrıca Trae Young'a dört yıl için 212.8 milyon dolarlık kontrat verdi.
Washington, sezon arasında Deandre Ayton ve Khris Middleton'ı da kadrosuna kattı. Takımın genç destek grubunda ise Alex Sarr, Bub Carrington, Kyshawn George, Tre Johnson ve Bilal Coulibaly gibi oyuncular bulunuyor.
Böylece üç yıllık yeniden yapılanma dönemini geride bırakan Wizards, Doğu Konferansı'nda rekabet etmeyi amaçlayan bir kadro oluşturdu.
Davis, bu kadrodaki en başarılı kariyere sahip oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. NBA'de geçirdiği 14 sezonda 807 karşılaşmaya çıkan yıldız uzun, 24.0 sayı, 10.7 ribaund, 2.6 asist, 1.3 top çalma ve 2.3 blok ortalamaları yakaladı. Davis ayrıca sekiz kez All-Star, beş kez de All-NBA kadrolarına seçildi.
Youngmisuk, salı günü yayımlanan haberinde şu ifadeyi kullandı:
"Washington'ın sezona nasıl başlayacağına bağlı olarak, yıldız uzun takasını isteyebilir."
Davis, dört yıl için 275 milyon dolara kadar çıkabilecek maksimum kontrat uzatmasına imza atma hakkına sahip. Ancak tarafların sezon başlamadan önce görüşme gerçekleştirmeye yönelik herhangi bir planı bulunmuyor.
Davis'in sahada kalabilmesi, Washington'ın planlarının merkezinde yer alacak. Son iki sezonda toplam yalnızca 71 maça çıkabilen tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise 20 karşılaşmayla sınırlı kaldı. Wizards, Davis'i şubat ayındaki takas döneminin son gününde gerçekleştirilen üç takımlı bir anlaşmayla Dallas Mavericks'ten kadrosuna katmıştı.
Davis, geçen sezon Dallas formasıyla oynadığı 20 karşılaşmanın tamamına ilk beşte başladı. Maç başına 31.3 dakika sahada kalan yıldız pivot; 20.4 sayı, 11.1 ribaund, 2.8 asist, 1.1 top çalma ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 50.6 isabet bulan Davis'in üç sayı çizgisinin gerisindeki isabet oranı ise yüzde 27.0'da kaldı.
Davis'in üretkenliği hâlâ son derece yüksek seviyede olsa da son dönemde düzenli olarak forma giyememesi önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor.
2024-25 sezonunda 51 karşılaşmada görev yapan Davis, bir önceki yıl Los Angeles Lakers formasıyla 76 maça çıkmıştı. 2023-24 sezonunu 24.7 sayı, 12.6 ribaund, 3.5 asist, 1.2 top çalma ve 2.3 blok ortalamalarıyla tamamlayan yıldız oyuncu, hem All-NBA hem de En İyi Savunma Takımı kadrolarına seçilmişti.
Youngmisuk, Davis'in bu yaz Las Vegas'ta Wizards ile yaptığı çalışmalarda fiziksel olarak iyi durumda ve mutlu göründüğünü belirtti. Dolayısıyla deneyimli pivotun sağlıklı kalabilmesi, Washington'ın onu uzun vadeli planlarının temel parçalarından biri olarak görüp görmeyeceğini veya olası takas tekliflerine daha sıcak yaklaşmasını belirleyebilir.
Wizards, 2025-26 sezonunu 17 galibiyet ve 65 mağlubiyetle tamamladıktan sonra yeni sezona tamamen farklı bir hedefle giriyor. Bu derece sayesinde 2026 NBA Draftı'nın bir numaralı seçimini elde eden Washington, hakkını 2.06 metre boyundaki forvet AJ Dybantsa'dan yana kullandı. Kulüp ayrıca Trae Young'a dört yıl için 212.8 milyon dolarlık kontrat verdi.
Washington, sezon arasında Deandre Ayton ve Khris Middleton'ı da kadrosuna kattı. Takımın genç destek grubunda ise Alex Sarr, Bub Carrington, Kyshawn George, Tre Johnson ve Bilal Coulibaly gibi oyuncular bulunuyor.
Böylece üç yıllık yeniden yapılanma dönemini geride bırakan Wizards, Doğu Konferansı'nda rekabet etmeyi amaçlayan bir kadro oluşturdu.
Davis, bu kadrodaki en başarılı kariyere sahip oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. NBA'de geçirdiği 14 sezonda 807 karşılaşmaya çıkan yıldız uzun, 24.0 sayı, 10.7 ribaund, 2.6 asist, 1.3 top çalma ve 2.3 blok ortalamaları yakaladı. Davis ayrıca sekiz kez All-Star, beş kez de All-NBA kadrolarına seçildi.