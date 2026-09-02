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Erciyes 38 FK, Berke Özçelik ile anlaştı

Erciyes 38 FK, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik'i 2026-2027 sezonu için kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 14:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Erciyes 38 FK, Berke Özçelik ile anlaştı
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Konyaspor forması giyen Berke Özçelik ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026-2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesinde katkıları olan Konyaspor Kulübü'ne teşekkür ederiz" denildi.



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