02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
17:00
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
20:00
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
20:00
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
21:30
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
19:30
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
21:30
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
21:30
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
21:30
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
21:45
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
22:00
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
0-010'
02 Eylül
Udinese-Venezia
19:00
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Göztepe'de Heliton ve Cherni'nin kulüpleri belli oldu

Göztepe'den ayrılan Heliton, Almanya Bundesliga 2 ekibi Karlsruher SC'ye imza atarken Amin Cherni ise Fransa Ligue 2 temsilcisi Nantes'a kiralandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 14:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Heliton ve Cherni'nin kulüpleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig ekibi Göztepe'nin yollarını ayırdığı iki yabancı futbolcusu Heliton ve Cherni yeni sezonda 2'nci liglerde mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon biter bitmez Göztepe ile vedalaşan ve uzun süredir kendisine kulüp arayan Brezilyalı savunmacı Heliton'un yeni rotası Almanya oldu.

Göztepe ile parasal konularda anlaşamayan ve sözleşme yenilemeyen tecrübeli stoper Bundesliga 2 ekibi Karlsruher SC'ye imza attı.

Göztepe'de geçen sezonun en istikrarlı futbolcularından olan Tunuslu sol bek Amin Cherni ise Fransa'nın yolunu tuttu.

Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa 2'nci Lig ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı.

Göztepeli futbolseverler ise takımda tutmayıp oyuncuların 2'nci liglere transfer olmasından ötürü yönetimi eleştirdi.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.