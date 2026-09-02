Trabzonspor'dan iki özel maç

Trabzonspor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig'e verilecek aralarda iki özel maç oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ekim ve kasım aylarında Drogheda United ve Zenit ile karşılaşılacağı duyuruldu.
DROGHEDA UNITED TRABZON'A GELİYOR
Trabzonspor, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da kardeş kulübü Drogheda United'ı Trabzon'da konuk edecek.
ZENIT İLE RUSYA'DA KARŞILAŞACAK
Bordo-mavililer, ikinci özel karşılaşmasını ise 15 Kasım 2026 Pazar günü Rusya'da oynayacak.
Zenit ile yapılacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
DROGHEDA UNITED TRABZON'A GELİYOR
Trabzonspor, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da kardeş kulübü Drogheda United'ı Trabzon'da konuk edecek.
ZENIT İLE RUSYA'DA KARŞILAŞACAK
Bordo-mavililer, ikinci özel karşılaşmasını ise 15 Kasım 2026 Pazar günü Rusya'da oynayacak.
Zenit ile yapılacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.