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Trabzonspor'dan iki özel maç

Trabzonspor, Süper Lig'e ekim ve kasım aylarında verilecek milli aralarda iki özel karşılaşmaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 15:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan iki özel maç
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Trabzonspor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig'e verilecek aralarda iki özel maç oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ekim ve kasım aylarında Drogheda United ve Zenit ile karşılaşılacağı duyuruldu.

DROGHEDA UNITED TRABZON'A GELİYOR

Trabzonspor, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da kardeş kulübü Drogheda United'ı Trabzon'da konuk edecek.

ZENIT İLE RUSYA'DA KARŞILAŞACAK

Bordo-mavililer, ikinci özel karşılaşmasını ise 15 Kasım 2026 Pazar günü Rusya'da oynayacak.

Zenit ile yapılacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.



Trabzonspor


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