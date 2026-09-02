FIFA'dan Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası

ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam dört dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla start verecek.

Adana Demirspor, FIFA Disiplin Komitesi'nin verdiği cezanın ardından kulübün mali durumu ve geçmiş dönemlerden kalan futbolcu alacaklarıyla ilgili açıklama yaptı.





Kulüp, ağır bir borç yükü ve ciddi sportif yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, mevcut kaynakların takımın müsabakalara çıkabilmesi, personel giderleri, deplasman masrafları, tesis giderleri ve temel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için kullanıldığını ifade etti.





Adana Demirspor, geçmiş dönemlerden kalan borçların önemli bir bölümünün mevcut taraftar yönetimi döneminde oluşmadığını vurgularken, buna rağmen sorumluluktan kaçmadıklarını ve alacaklılarla çözüm için görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.





Kulüp ayrıca, daha ağır sportif yaptırımlarla karşılaşılması veya profesyonel liglerin dışına düşülmesi halinde gelirlerin ciddi şekilde azalacağını ve borçların ödenmesinin daha da zorlaşacağını belirtti.





Adana Demirspor'un açıklamasının tamamı şu şekilde:





KAMUOYUNA DUYURU





Adana Demirspor Kulübü olarak, FIFA nezdinde devam eden dosyalarımız ve geçmiş dönemlerden kalan futbolcu alacaklarına ilişkin kulübümüzün mevcut durumu hakkında kamuoyunu ve tüm ilgili tarafları bilgilendirmek isteriz.





Adana Demirspor'un ağır bir borç yükü ve ciddi sportif yaptırım riskleriyle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, kulübümüzün faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sahipsiz kalmaması adına biz taraftarlar olarak sorumluluk üstlendik.





Bugün Adana Demirspor'un arkasında kulübü finanse eden güçlü bir yatırımcı, şirket veya sermaye grubu bulunmamaktadır. Kulübümüzün mevcut kaynakları, taraftarlarımızın ve Adana Demirspor'a gönüllü olarak destek veren insanların el birliğiyle sağladığı katkılardan oluşmaktadır.





Bu kaynaklar öncelikli olarak takımımızın müsabakalara çıkabilmesi; personel giderlerinin, deplasman masraflarının, tesis giderlerinin karşılanması ve kulübün temel faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kullanılmaktadır. Bu nedenle mevcut mali imkânlarımız, geçmiş dönemlerden kalan yüksek tutarlı borçların tamamını kısa süre içerisinde karşılamaya yeterli değildir.





Geçmişte kulübümüzün formasını giymiş eski futbolcularımızın, sözleşmelerinden doğan ve halen ödenmemiş alacaklarının bulunduğunun farkındayız. Bu alacakları talep etmek, kendilerinin en doğal ve yasal hakkıdır.





Bugün karşı karşıya bulunduğumuz borçların önemli bir bölümü, mevcut taraftar yönetimi döneminde oluşmamıştır. Biz kulübü bu borçlarla birlikte devraldık. Buna rağmen sorumluluktan kaçmıyor; ilgili futbolcular, avukatları, menajerleri ve temsilcileriyle iletişim kurarak çözüm üretmek için çalışıyoruz.





Bugüne kadar birçok alacaklıyla görüşmeler gerçekleştirdik ve imkânlarımız ölçüsünde bu dosyaları çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kulübümüzün içinde bulunduğu şartları anlayışla karşılayarak indirim, taksitlendirme ve ödeme konusunda kolaylık sağlayan tüm eski futbolcularımıza ve temsilcilerine teşekkür ediyoruz.





Ancak bazı dosyalarda mevcut ödeme gücümüzün çok üzerinde taleplerle karşı karşıya kalmaktayız.





Adana Demirspor'un profesyonel liglerde faaliyetlerini sürdürebilmesi ve mali açıdan ayakta kalabilmesi, kulübümüz kadar alacaklılarımız açısından da önem taşımaktadır. Kulübümüzün daha ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalması veya profesyonel liglerin dışına düşmesi hâlinde gelirleri ciddi ölçüde azalacak ve buna bağlı olarak borçlarını ödeme imkânı kalmayacaktır.





Beklentimiz; kulübümüzün mevcut mali şartlarının göz önünde bulundurulması, mümkün olan dosyalarda makul indirimlerin değerlendirilmesi ve kulübümüzün gerçekçi şekilde yerine getirebileceği ödeme planları üzerinde anlaşmaya varılmasıdır.





Borçlarımızı inkâr etmiyoruz ve yerine getiremeyeceğimiz taahhütlerde bulunmak istemiyoruz. Amacımız, hem yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek hem de Adana Demirspor'un faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamak adına gerçekçi ve uygulanabilir anlaşmalara ulaşmaktır.





Bu nedenle, geçmişte Adana Demirspor formasını giymiş futbolcularımızı; avukatlarını, menajerlerini ve temsilcilerini kulübümüzün bugün içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurmaya ve yapıcı, çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz.





Adana Demirspor'un mali açıdan sürdürülebilir hâle gelmesi ve yeniden güç kazanması, geçmişten kalan alacakların gelecekte ödenebilmesini sağlayacak en gerçekçi yol olacaktır.





Kulübümüzün daha ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalması veya profesyonel liglerin dışına düşmesi halinde gelirleri ciddi ölçüde azalacak ve buna bağlı olarak borçlarını ödeme imkanı kalmayacaktır.





Saygılarımızla,



ADANA DEMİRSPOR KULÜBÜ



