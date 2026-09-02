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Icardi'nin geleceği için menajerinden açıklama!

Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Icardi'nin geleceği için menajerinden açıklama!
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, Juventus ve Lazio iddiaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

2022 yılında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan ve 2023'te sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Icardi, kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Avrupa'da transfer döneminin de kapanmasıyla birlikte Arjantinli golcünün seçenekleri azalırken, Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği gündemdeki yerini koruyor.

"JUVENTUS İHTİMALİ KESİNLİKLE VARDI"

Icardi'nin menajeri Elio Pino, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya yaptığı açıklamada, ocak ayında gündeme gelen Juventus iddialarını değerlendirdi.

Pino, "Ocak ayında Icardi'yi Juventus'ta görme ihtimali var mıydı?" sorusuna, "Kesinlikle evet! Ottolini ve Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdik." yanıtını verdi.

"PARA ÖNCELİK DEĞİL"

Arjantinli yıldızın kariyer planıyla ilgili de konuşan Pino, Icardi'nin önceliğinin maddiyat olmadığını belirtti.

Tecrübeli menajer, "Mauro için para öncelik değil. İyi bir proje arıyor. 2-3 yıl kalabileceği bir proje istiyor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray


LAZIO İDDİALARINA YANIT

Pino, Icardi'nin Lazio ile görüşüp görüşmediği konusunda da açıklamalarda bulundu.

Lazio Sportif Direktörü Fabiani ile temas kurulduğunu doğrulayan Pino, "Fırsat oldu. Fabiani çok nazikti ancak karşılıklı olarak 'biraz bekleyelim' dedik ve şimdilik bekleme aşamasındayız." dedi.

Icardi'nin yeni adresinin hangi takım olacağı merak edilirken, Arjantinli golcünün kariyerinde uzun vadeli ve sportif açıdan tatmin edici bir proje aradığı belirtildi.  

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