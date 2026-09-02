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Galatasaray'da Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DENİZ GÜL İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çalışma, iki grup halinde yapılan pas organizasyonunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



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