Galatasaray'da Deniz Gül ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DENİZ GÜL İLK İDMANINA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Çalışma, iki grup halinde yapılan pas organizasyonunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Çalışma, iki grup halinde yapılan pas organizasyonunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.