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Trabzonspor için Richarlison iddiası!

Trabzonspor, forvet transferi için Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison'u gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 16:50 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 17:04
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor için Richarlison iddiası!
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Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken, forvet transferi için de çalışmalar hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÇOK CİDDİ GİRİŞİMLER VAR

HT Spor'un haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın forvet transferi için İngiltere'ye gittiği ve Richarlison konusunda temaslarda bulunduğu belirtildi.

Bordo-mavililerin ayrıca West Ham forması giyen Pablo Felipe için de bazı girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

BALOGUN DA GÜNDEMDE

Son olarak Folarin Balogun'un da Trabzonspor'un gündemine girdiği ifade edildi. Everton ile anlaşamayan yıldız futbolcunun durumunu yakından takip eden Karadeniz ekibinin, transfer döneminin son gününde şartları değerlendireceği kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Tottenham'dan kesin olarak ayrılmak isteyen Richarlison, Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdi. 29 yaşındaki golcü İngiliz ekibine bu kararını bildirdi.



Trabzonspor




TOTTENHAM PERFORMANSI

Tottenham formasıyla 134 karşılaşmaya çıkan Richarlison, 32 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

İngiliz ekibi, Brezilyalı yıldızı 2022 yılında Everton'dan yaklaşık 70 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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