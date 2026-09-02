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Beşiktaş'tan resmi ayrılık açıklaması: Joao Mario

Beşiktaş, Joao Mario ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 16:08 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 16:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan resmi ayrılık açıklaması: Joao Mario
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Beşiktaş, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Portekizli futbolcu Joao Mario ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



YENİ ADRESİ AEK





Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre bonservisini eline alan Joao Mario, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Atina'ya gitti.

Portekizli futbolcunun AEK ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı belirtildi.

AEK'nın, Derek Kutesa'nın Servette'ye transferinin tamamlanma aşamasına gelmesinin ardından orta saha ve hücum hattındaki boşluğu Joao Mario ile doldurma kararı aldığı aktarıldı.

MARKO NIKOLIC'TEN ONAY

AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic'in de deneyimli futbolcunun transferine onay verdiği kaydedildi.

Sırp teknik adamın güvendiği isimlerden biri olan Joao Mario'nun, orta saha rotasyonunu genişletecek tamamlayıcı bir oyuncu olarak kullanılması planlanıyor.

GEÇEN SEZON AEK'DA FORMA GİYDİ

Joao Mario, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak AEK'ya transfer olmuştu.

Sarı-siyahlı formayla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli orta saha, 2 bin dakikadan fazla süre aldı ve takımına 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Joao Mario ayrıca Panathinaikos ile oynanan lig maçında AEK'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

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