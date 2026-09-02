02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-1DA
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
20:00
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
20:00
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
21:30
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
19:30
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
21:30
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
21:30
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
21:30
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
21:45
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
22:00
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
1-190'
02 Eylül
Udinese-Venezia
19:00
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Nordin Amrabat, Utrecht'e transfer oldu

Hollanda ekibi Utrecht, Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nordin Amrabat, Utrecht'e transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hollanda ekibi Utrecht, Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Utrecht, Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı. 39 yaşındaki Faslı milli futbolcu, iki haftadır teknik direktör Anthony Correia'nın takımıyla antrenman yapıyor ve artık resmi maçlarda oynayabilecek durumda." ifadelerine yer verildi.

Fas Milli Takımı formasını 64 maçta giyen Amrabat, Türkiye, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Amrabat, daha önce Galatasaray, PSV, Malaga, Watford, AEK ve Al-Nassr kulüplerinde forma giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.