02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
20:00
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
20:00
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
21:30
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-011'
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
21:30
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
21:30
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
21:30
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West Bromwich-Charlton Athletic
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Burnley-Middlesbrough
22:00
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
1-140'
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Boluspor'dan 19 yılın en kötü başlangıcı

Boluspor, 2026-27 sezonunun ilk 5 haftasında puan alamayarak 2007-08'den bu yana 1. Lig'deki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boluspor'dan 19 yılın en kötü başlangıcı
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, 2026-27 sezonunun ilk 5 haftasında sahadan puansız ayrılarak 19 yıllık lig tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk 5 maçını da kaybetti.

Karşılaşmalarda sadece1 gol atan Bolu temsilcisi, kalesinde 11 gol görerek -10 averajla son sıraya yerleşti.

Sezona, sahasında Manisa FK'ye 2-1 yenilerek başlayan Boluspor, sırasıyla deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-0, sahasında Mardin 1969 Spor'a 3-0 ve deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlıların Keçiörengücü karşısında da sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmasıyla mağlubiyet serisi 5 maça çıktı.

Bolu temsilcisi, tekrar 1. Lig'e yükseldiği 2007-08 sezonundan bu yana ilk 5 haftayı ilk kez puan alamadan tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, en kötü başlangıçlarından birini 2020-21 sezonunda yaşamış ve ilk 5 haftayı 1 puanla tamamlamıştı.

Boluspor, 6. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

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