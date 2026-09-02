Samsunspor'a Fatih Kaya'dan kötü haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forvet oyuncusu Fatih Kaya'nın sol kasığında 2. derece kas yaralanması tespit edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Fatih Kaya'nın radyolojik tetkiklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Muayene ve tetkikler sonucunda oyuncunun sol kasık bölgesindeki uzun kasında 2. derece kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Muayene ve tetkikler sonucunda oyuncunun sol kasık bölgesindeki uzun kasında 2. derece kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.