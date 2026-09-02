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Bitshiabu, Galatasaray için hedefini açıkladı

El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'da büyük zaferlere imza atacağına inandığını söylerken, Dursun Özbek de genç savunmacının sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar hizmet etmesini diledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 22:28 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 22:29
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Bitshiabu, Galatasaray için hedefini açıkladı
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Galatasaray'ın Almanya ekibi Leipzig'den kadrosuna kattığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı takımda büyük zaferlere imza atacağına inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu aktaran 21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kalpten değer verdi. Bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaray taraftarına 'merhaba' demek istiyorum. Çok yakın zamanda görüşeceğiz. Onlarla büyük zaferlere imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Bitshiabu'nun önemli bir transfer olduğunu vurgulayarak "Kendisine hoş geldin diyorum. Kendisi genç bir kardeşimiz. Uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'da başarılar diliyorum. Umarım hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirir. Başarılı bir sezon diliyorum kendisine." ifadelerini kullandı.  



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