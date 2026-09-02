Galatasaray'dan ayrılan Nelsson'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Enok Nelsson ile yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Galatasaray, Nelsson için yaptığı veda paylaşımında Danimarkalı futbolcuya emek ve katkıları için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.





YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson'un yeni adresi resmen belli oldu. Danimarka ekibi Nordsjælland, 27 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.





Böylece Nelsson'un profesyonel kariyerine başladığı kulübe dönüşü resmiyet kazandı.





GALATASARAY KARİYERİ

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 100'ün üzerinde karşılaşmada görev yaptı.





Danimarkalı stoper, Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa kazandı.



Nelsson, Galatasaray kariyerinin ardından yeniden Nordsjælland forması giyecek.







