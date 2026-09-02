02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
2-2
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
0-374'
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
4-172'
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-077'
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
1-174'
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-060'
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
0-1DA
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-260'

Galatasaray'dan ayrılan Nelsson'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson, kariyerine başladığı Nordsjælland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 22:39 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan ayrılan Nelsson'un yeni takımı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (9)
Google News

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Enok Nelsson ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Galatasaray, Nelsson için yaptığı veda paylaşımında Danimarkalı futbolcuya emek ve katkıları için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson'un yeni adresi resmen belli oldu. Danimarka ekibi Nordsjælland, 27 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Böylece Nelsson'un profesyonel kariyerine başladığı kulübe dönüşü resmiyet kazandı.

GALATASARAY KARİYERİ

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 100'ün üzerinde karşılaşmada görev yaptı.

Danimarkalı stoper, Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa kazandı.

Nelsson, Galatasaray kariyerinin ardından yeniden Nordsjælland forması giyecek. 



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.