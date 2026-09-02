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Beşiktaş'tan Breno Bidon hamlesi!

Beşiktaş, Corinthians'ın 21 yaşındaki orta sahası Breno Bidon için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 21:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Breno Bidon hamlesi!
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Beşiktaş, Corinthians forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Breno Bidon'u gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'in haberine göre siyah-beyazlılar, genç futbolcunun transferi için Corinthians ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın, henüz resmi teklif yapmamasına rağmen Bidon için 18-20 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

TRANSFER İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi oyuncu listesini bugün teslim etmesi gerektiği için transferi birkaç saat içerisinde tamamlamak istediği aktarıldı.

Türkiye'de transfer dönemi cuma günü sona erecek ancak Beşiktaş'ın Breno Bidon transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.  





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