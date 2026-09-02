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2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Esenler Erokspor, Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye'yi sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 19:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Esenler Erokspor, Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Mame Mor Faye'nin bonservisini, Trendyol 1. Lig takımı Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Mame Mor Faye'nin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

 



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