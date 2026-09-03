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Trabzonspor, Franculino Dju transferini açıkladı!

Trabzonspor, Franculino Dju ile 4+1 yıllık sözleşme imzalarken Midtjylland'a 17 milyon euro ve bonuslar ödenecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 00:03
Haber: Sporx.com
Trabzonspor, Franculino Dju transferini açıkladı!
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Trabzonspor, Danimarka ekibi Midtjylland'dan 22 yaşındaki santrfor Franculino Gludo Dju'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Bordo-mavililer, Gine-Bissaulu forvetin transferi için Midtjylland ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TRANSFER BEDELİ

Trabzonspor'un açıklamasına göre Midtjylland'a transfer bedeli olarak beş yıla yayılan 8 taksit halinde toplam 17 milyon euro ödenecek. Anlaşmada ayrıca şarta bağlı bonusların yanı sıra oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde, belirli kesintiler sonrası kalan transfer bedelinin yüzde 15'inin Midtjylland'a ödenmesi maddesi bulunuyor.

Franculino ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya her sezon için 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcunun 2030-31 sezonundaki garanti ücreti 2 milyon 406 bin 250 euro olacak.

Bordo-mavililer ayrıca futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında menajerlik hizmet bedeli ödeyecek.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak beş yıla yayılmış 8 (Sekiz) taksit halinde 17.000.000.-EUR ve şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.125.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2.406.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."



Trabzonspor


UEFA LİSTESİNE EKLENDİ

Öte yandan A Spor'un haberine göre; Transferi resmiyete kavuşturan Trabzonspor, Franculino Dju'yu UEFA Konferans Ligi listesine de ekledi.

FRANCULİNO DJU KİMDİR?

28 Haziran 2004 doğumlu Franculino Gludo Dju, santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Benfica altyapısından yetişen Gine-Bissaulu futbolcu, 2023 yazında Midtjylland'a transfer oldu.

Sol ayağını kullanan 1,86 metrelik Franculino; hızı, atletizmi ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Gine-Bissau Milli Takımı'nda da forma giyen genç forvet, Midtjylland'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

 

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