02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
2-2
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
0-3
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
5-1
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-0
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
2-1
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-1
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
1-1
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-4

Batman Petrolspor seriye bağladı

Trendyol 1. Lig lideri Batman Petrolspor, deplasmanda Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Batman Petrolspor seriye bağladı
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan maçta Batman Petrolspor, Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 45. dakikada Doria ve 90+3. dakikada Pedrinho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, üst üste 4. galibiyetini alırken 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü ve 13 puanla zirvede yer aldı.Vanspor FK ise ligde iki maçtır kazanamıyor ve 4 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde bir sonraki hafta Vanspor FK, Muğlaspor'a konuk olacak. Batman Petrolspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Enes Berk Güçlü, Ramazan Ufuk Avdaş

Vanspor FK: Abdulsamet Damlu, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 67 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 46 Alhaft), Bardhi (Dk. 83 Celal Hanalp), Ozan Can Kökçü (Dk. 67 Khan), Zivkovic

Batman Petrolspor: Çağlar Akbaba, Ömürcan Artan (Dk. 85 Yasir Subaşı), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır, Emirhan Aydoğan (Dk. 74 Oguz Gurbulak), Biron (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 65 Pedrinho), Jin-Ho Jo, Sousa, Lezama (Dk. 85 Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 45 Dória, Dk. 90+3 Pedrinho (Batman Petrolspor),

Sarı kartlar: Dk. 65 Naby Oulare, Dk. 90+4 Özkan Yiğiter (Vanspor FK), Dk. 6 Ömürcan Artan (Batman Petrolspor)

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