Batman Petrolspor seriye bağladı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan maçta Batman Petrolspor, Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti.
Maçın gollerini 45. dakikada Doria ve 90+3. dakikada Pedrinho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, üst üste 4. galibiyetini alırken 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü ve 13 puanla zirvede yer aldı.Vanspor FK ise ligde iki maçtır kazanamıyor ve 4 puanla 14. sırada yer alıyor.
Ligde bir sonraki hafta Vanspor FK, Muğlaspor'a konuk olacak. Batman Petrolspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Enes Berk Güçlü, Ramazan Ufuk Avdaş
Vanspor FK: Abdulsamet Damlu, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 67 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 46 Alhaft), Bardhi (Dk. 83 Celal Hanalp), Ozan Can Kökçü (Dk. 67 Khan), Zivkovic
Batman Petrolspor: Çağlar Akbaba, Ömürcan Artan (Dk. 85 Yasir Subaşı), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır, Emirhan Aydoğan (Dk. 74 Oguz Gurbulak), Biron (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 65 Pedrinho), Jin-Ho Jo, Sousa, Lezama (Dk. 85 Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk. 45 Dória, Dk. 90+3 Pedrinho (Batman Petrolspor),
Sarı kartlar: Dk. 65 Naby Oulare, Dk. 90+4 Özkan Yiğiter (Vanspor FK), Dk. 6 Ömürcan Artan (Batman Petrolspor)
Maçın gollerini 45. dakikada Doria ve 90+3. dakikada Pedrinho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, üst üste 4. galibiyetini alırken 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü ve 13 puanla zirvede yer aldı.Vanspor FK ise ligde iki maçtır kazanamıyor ve 4 puanla 14. sırada yer alıyor.
Ligde bir sonraki hafta Vanspor FK, Muğlaspor'a konuk olacak. Batman Petrolspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Enes Berk Güçlü, Ramazan Ufuk Avdaş
Vanspor FK: Abdulsamet Damlu, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 67 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 46 Alhaft), Bardhi (Dk. 83 Celal Hanalp), Ozan Can Kökçü (Dk. 67 Khan), Zivkovic
Batman Petrolspor: Çağlar Akbaba, Ömürcan Artan (Dk. 85 Yasir Subaşı), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır, Emirhan Aydoğan (Dk. 74 Oguz Gurbulak), Biron (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 65 Pedrinho), Jin-Ho Jo, Sousa, Lezama (Dk. 85 Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk. 45 Dória, Dk. 90+3 Pedrinho (Batman Petrolspor),
Sarı kartlar: Dk. 65 Naby Oulare, Dk. 90+4 Özkan Yiğiter (Vanspor FK), Dk. 6 Ömürcan Artan (Batman Petrolspor)