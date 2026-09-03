Türkiye, 20. Akdeniz Oyunları'nda 40'ı altın, 28'i gümüş, 41'i bronz 109 madalyaya ulaştı

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular, cimnastikte bir altın ve bir bronz, atletizmde bir altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonun 13. gününde akşam seansında artistik cimnastik ve atletizm branşlarında madalya müsabakaları yapıldı.
Artistik cimnastikte erkekler paralel bar aletinde Altan Doğan, şampiyonluğa ulaştı. Erkekler atlama masasında ise Alperen Ege Avcı, bronz madalya elde etti.
Atletizmde erkekler 4x400 metre bayrak takımı, altın madalya alırken 400 metre engellide İsmail Nezir gümüş, Berke Akçam ise bronz madalya kazandı.
Erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma gümüş, erkekler üç adım atlamada Can Özüpek, kadınlar 200 metrede Sıla Koloğlu, kadınlar 1500 metrede Sılan Ayyıldız, kadınlar disk atmada Özlem Becerek ve kadınlar 4x400 metre bayrak takımı bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular sabah seansında cimnastikte 1 altın ve 1 bronz, kürekte 1 gümüş, halter ve karatede ise 2'şer bronz madalya elde etti.
- Madalya sayısı 109'a yükseldi
Türkiye, organizasyonun 13. gününü 3 altın, 3 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.
Milli sporcuların Taranto 2026'daki toplam madalya sayısı ise 40'ı altın, 28'i gümüş ve 41'i bronz olmak üzere 109'a yükseldi.
Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
Artistik cimnastikte erkekler paralel bar aletinde Altan Doğan, şampiyonluğa ulaştı. Erkekler atlama masasında ise Alperen Ege Avcı, bronz madalya elde etti.
Atletizmde erkekler 4x400 metre bayrak takımı, altın madalya alırken 400 metre engellide İsmail Nezir gümüş, Berke Akçam ise bronz madalya kazandı.
Erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma gümüş, erkekler üç adım atlamada Can Özüpek, kadınlar 200 metrede Sıla Koloğlu, kadınlar 1500 metrede Sılan Ayyıldız, kadınlar disk atmada Özlem Becerek ve kadınlar 4x400 metre bayrak takımı bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular sabah seansında cimnastikte 1 altın ve 1 bronz, kürekte 1 gümüş, halter ve karatede ise 2'şer bronz madalya elde etti.
- Madalya sayısı 109'a yükseldi
Türkiye, organizasyonun 13. gününü 3 altın, 3 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.
Milli sporcuların Taranto 2026'daki toplam madalya sayısı ise 40'ı altın, 28'i gümüş ve 41'i bronz olmak üzere 109'a yükseldi.
Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.