02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
2-2
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
0-3
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
5-1
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-0
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
2-1
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-1
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
1-1
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-4

İsmet Taşdemir'den istifa açıklaması!

Ekenler Beton Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 02:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmet Taşdemir'den istifa açıklaması!
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Maçın iki farklı bölümden oluştuğunu belirten Taşdemir, "İlk yarısı siyah, ikinci yarısı beyaz bir film gibiydi. Kötü bir ilk yarıydı, ikinci yarı tepki verdik. Tepki sonunda beraberliği yakaladık." dedi.

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, taraftarların istifa çağrısıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca inanmadığım, güvenmediğim hiç kimseyle yola çıkmadım. Burada hem oyuncu grubuna, eksiklerimize rağmen, hem yönetimimize hem de camiamıza kendi adıma çok güvendiğim için buradayım. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz. Sadece birazcık sabretsinler. Eğer ki zaten bu işi düzeltemezsek zaten yolun sonu orası olacak. Ama biraz sabretsinler, biraz bize müsaade etsinler. Haftalar geçiyor farkındayım, 5 hafta oldu ama biraz müsaade etsinler."

Kötü sonuçların sorumlusunun kendisi olduğunu dile getiren Taşdemir, hataları düzeltmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Mazeretlere sığınmak istemediğini belirten Taşdemir, Sivasspor'un hedefinin play-off olduğunu vurguladı.

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