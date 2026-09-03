İsmet Taşdemir'den istifa açıklaması!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Maçın iki farklı bölümden oluştuğunu belirten Taşdemir, "İlk yarısı siyah, ikinci yarısı beyaz bir film gibiydi. Kötü bir ilk yarıydı, ikinci yarı tepki verdik. Tepki sonunda beraberliği yakaladık." dedi.





Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, taraftarların istifa çağrısıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:





"Hayatım boyunca inanmadığım, güvenmediğim hiç kimseyle yola çıkmadım. Burada hem oyuncu grubuna, eksiklerimize rağmen, hem yönetimimize hem de camiamıza kendi adıma çok güvendiğim için buradayım. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz. Sadece birazcık sabretsinler. Eğer ki zaten bu işi düzeltemezsek zaten yolun sonu orası olacak. Ama biraz sabretsinler, biraz bize müsaade etsinler. Haftalar geçiyor farkındayım, 5 hafta oldu ama biraz müsaade etsinler."





Kötü sonuçların sorumlusunun kendisi olduğunu dile getiren Taşdemir, hataları düzeltmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.





Mazeretlere sığınmak istemediğini belirten Taşdemir, Sivasspor'un hedefinin play-off olduğunu vurguladı.



