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02 Eylül
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Bodrum FK, Tomas Cruz'u kadrosuna kattı

Bodrum FK, Benfica B takımında forma giyen ve Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Tomas Cruz'u kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 23:17 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 01:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bodrum FK, Tomas Cruz'u kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Portekizli oyuncu Tomas Cruz'u transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, Portekiz kulübü Benfica'nın B takımında forma giyen Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Cruz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada "Tomas Cruz teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki enerjisiyle dikkati çekiyor. 2024'ten bu yana Lüksemburg A Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini temsil etti. Tomas Cruz, Lüksemburg Milli Takımı formasıyla ilk golünü UEFA Uluslar Ligi'nde kaydetti. Bodrum FK ailesine katılan Tomas Cruz'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

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