02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
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02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
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St.Truiden-Union St.Gilloise
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0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
5-1
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-0
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
2-1
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-1
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
1-1
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-4

Galatasaray ve Beşiktaş istedi, Rios Al-Ittihad'a gitti

Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al-Ittihad, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Richard Rios'u Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 01:10 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 03:12
Galatasaray ve Beşiktaş istedi, Rios Al-Ittihad'a gitti
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Yaz transfer döneminin son bölümünde Trendyol Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Richard Rios'un yeni adresi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan Pro Ligi takımı AI Ittihad, Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan Richard Rios'u transfer etti. Suudi kulüp, oyuncunun transferini resmen açıkladı.

PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Rios, geçen sezon Benfica formasıyla 45 maça çıktı. 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero, 8 gol, 6 asist kaydetti, 16 mücadelede sarı kart gördü.



Galatasaray


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