Galatasaray ve Beşiktaş istedi, Rios Al-Ittihad'a gitti

Yaz transfer döneminin son bölümünde Trendyol Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Richard Rios'un yeni adresi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Suudi Arabistan Pro Ligi takımı AI Ittihad, Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan Richard Rios'u transfer etti. Suudi kulüp, oyuncunun transferini resmen açıkladı.
PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Rios, geçen sezon Benfica formasıyla 45 maça çıktı. 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero, 8 gol, 6 asist kaydetti, 16 mücadelede sarı kart gördü.
PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Rios, geçen sezon Benfica formasıyla 45 maça çıktı. 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero, 8 gol, 6 asist kaydetti, 16 mücadelede sarı kart gördü.