02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
2-2
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
0-3
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
5-1
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-0
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
2-1
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-1
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
1-1
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-4

Sivasspor ve Mardin 1969 Spor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ve Mardin 1969 Spor arasında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sivasspor ve Mardin 1969 Spor puanları paylaştı!
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Ekenler Beton Sivasspor'un golleri 62. ve 71. dakikalarda Rey Manaj kaydederken Mardin 1969 Spor'un gollerini 35. dakikada Tonio Teklic ve 45+1. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ekenler Beton Sivasspor, puanını 3'e yükseltti. Mardin 1969 Spor ise puanını 8'e çıkardı.

Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Mardin 1969 Spor ise Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Abdullah Özcan

Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik (Dk. 46 Burak Kapacak), Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Musah Mohammed, Kamil Fidan (Dk. 59 Charisis), Amilton, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Murat Paluli), Ethemi (Dk. 59 Yılmaz Cin) (Dk. 86 Salih Kavrazlı), Manaj

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Berkay Doğan, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 77 Mallik Wilks), Teklic (Dk. 77 Adem Eren Kabak) , Denic (Dk. 87 Bünyamin Balat), Dimitrov, Kayode (Dk. 90+2 Ahmet Ülük)

Goller: Dk. 62 (Penaltıdan), Dk. 71 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 35 Teklic, Dk.45+1 Kayode (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kamil Fidan, Dk. 67 Musah Mohammed (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 37 Alhassan, Dk. 60 Eray Korkmaz Dk. 90+3 Adem Eren Kabak (Mardin 1969 Spor)

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