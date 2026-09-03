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NBA, Los Angeles Clippers'a 5 kez ilk tur draft hakkı kaybı cezası verdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), maaş bütçesi kurallarını ihlal eden Los Angeles Clippers'a beş kez ilk tur draft hakkı kaybı cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 12:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA, Los Angeles Clippers'a 5 kez ilk tur draft hakkı kaybı cezası verdi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA), maaş bütçesi kurallarını ihlal eden Los Angeles Clippers'a beş kez ilk tur draft hakkı kaybı cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA'den yapılan açıklamada, Clippers'ın 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 yıllarındaki ilk tur draft hakkını kaybettiği ve kulübe 30 milyon dolar para cezası verildiği belirtildi.

Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'e, usulsüz süreçlere kasten onay verdiği ve takımın kurallara uymasını sağlamadığı için tüm lig ve takım faaliyetlerinden bir yıl süreyle uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Clippers'ın 5 yıl boyunca NBA'in özel denetimi altında olacağı, takım oyuncularından Kawhi Leonard'ın 700 bin dolar para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Ayrıca, kulübe usulsüzlük için baskı yapan menajer Dennis Robertson'a 5 yıl men cezası verildiği bildirildi.

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