Liseler 3 yıl mı oldu? 2026 MEB açıklaması



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları, 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin ve yapısının yeniden değerlendirilebileceği yönünde güçlü sinyaller verdi. Bakan Tekin, "Çocukları bu kadar uzun süre standart bir eğitime tabi tutmak doğru olmayabilir," diyerek mevcut 4+4+4 sisteminin gözden geçirilebileceğini ima etti. Bu açıklama, eğitimciler ve veliler arasında "Lise 3 yıl mı olacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Türk Eğitim Derneği (TED) gibi önde gelen kuruluşlar, daha önce hazırladıkları raporlarda lise eğitiminin 3+1 modeline geçmesi gerektiğini savunmuştu. Önerilen bu sistemde, lise eğitimi 3 yıl sürecek ve isteyen öğrenciler diploma alarak iş hayatına atılabilecek. Üniversiteye devam etmek isteyenler ise ek bir yıl eğitimle "İleri Lise" diploması alabilecek. Bu modelin, hem gençlerin erken yaşta iş gücüne katılımını teşvik edeceği hem de üniversiteye hazırlık sürecini daha verimli hale getireceği belirtiliyor.

Türkiye'de 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak 4 yıla çıkarılan lise eğitimi, o günden beri tartışma konusu. Eğitimciler, mevcut sistemin öğrenciler üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğunu ve ara eleman ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığını düşünüyor. Özellikle meslek liselerinin cazibesini artırmak ve gençleri daha erken yaşta iş hayatına yönlendirmek için lise süresinin 3 yıla indirilmesi fikri öne çıkıyor.

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü gibi kuruluşların ortak raporunda, "12 yıllık zorunlu eğitim, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek yerine dayatma haline geliyor," denilerek lise süresinin kısaltılması gerektiği vurgulandı. Raporda, "Liseler 3 yıl olmalı, ilkokul 5 yıla çıkarılmalı ve branşlaşma erkene çekilmeli," önerisi dikkat çekti.

Lise süresinin 3 yıla düşmesiyle birlikte, eğitim sisteminin ilk kademesinde de değişiklik yapılması gündemde. İlkokulun 5 yıla çıkarılması, öğrencilerin temel eğitim sürecini daha sağlam bir şekilde tamamlamasını amaçlıyor. Eğitim uzmanları, bu değişikliğin özellikle okuma-yazma ve temel becerilerin pekiştirilmesi açısından faydalı olabileceğini ifade ediyor. Ancak bu öneri henüz resmi bir karara dönüşmüş değil.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile yeni bir müfredatın kademeli olarak uygulanmaya başlandığı bir dönem oldu. 9 Eylül 2024'te başlayan bu süreç, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflardan itibaren hayata geçti. Ancak lise süresinin 3 yıla düşmesi gibi yapısal bir değişiklik, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren gündeme gelebilir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda henüz net bir takvim açıklamasa da, değişikliklerin kademeli olarak uygulanacağı tahmin ediliyor.

Sosyal medyada ve eğitim platformlarında, "Lise 3 yıl mı oldu 2026?" sorusu sıkça tartışılıyor. Veliler, çocuklarının daha kısa sürede iş hayatına atılabilecek olmasından memnuniyet duyarken, bazıları ise üniversiteye hazırlık süresinin azalacağından endişe ediyor. Öğrenciler ise genellikle daha az okul yılı fikrine sıcak bakıyor. Ancak kesin bir karar açıklanmadan bu konuda net bir kamuoyu görüşü oluşmuş değil.



