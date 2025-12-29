Askerlik 12 ay mı olacak? 2026 askerlik kaç ay, uzadı mı?

Askerlik 12 ay mı oldu, 12 ay mı olacak 2026? 2026 zorunlu askerlik uzayacak mı? Türk erkekleri, belirli bir süre boyunca zorunlu askerlik hizmeti yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük bedelli askerlik yapıldığında kısalmaktadır. Peki, Askerlik 12 ay mı olacak 2025 son dakika! Askerlik 12 ay mı oldu, 12 aya mı çıktı? Bedelli askerlik kaç ay? Detaylar haberimizde…

Türk askerlik sisteminde rütbe fark etmeksizin tüm askerlik süresi 6 aya indirildi. Bu süre yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak değiştirildi. Ancak askerlik süresinin uzatılmasına dair bir düzenleme henüz yapılmadı.



ASKERLİK KAÇ AY, 12 AY MI OLACAK?



Zorunlu askerlik, bazı ülkelerde, ülke kanunlarına göre belli bir yaşa gelen erkek (ve bazen kadınların) yükümlü oldukları, süresi kanunlarla belirlenen devlet hizmeti.



Avrupa'nın iki önemli ülkesi Fransa ve Birleşik Krallık'ta zorunlu askerlik kaldırılmıştır. Bu ülkelerde askerlik profesyonel olarak uygulanmaktadır, kişilere aylık para ödenir.



Almanya'da zorunlu askerlik uygulaması 2011 yılında kalkmıştır. Almanya'da kalkmadan önce zorunlu askerlik 3 ay idi, askere gelen kişiler evlerinin bulunduğu şehirdeki askerî birlikte görev yapıp, cumartesi ve pazar günlerini kendi evlerinde geçirirlerdi.



Belçika, Hollanda'da zorunlu askerlik kalkmıştır.



Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek 20 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırır. Günümüzde askerlik süresi 6 aydır. 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hâle getirilmiştir. Buna göre bu ücreti ödemeyenler için zorunlu askerlik 6 aydır. Askerlik bedelini ödeyenler bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, yapılan yeni askerlik düzenlemesi kapsamında uzman çavuşların 55 yaşında emekli olmaları sağlanırken, 40 yaşının üzerindekiler komando birliklerinde kadrolu olarak görevlendirilecek. Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52 yaştan 55 yaşa çıkarıldı.Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek. Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'da, 'Çin'in olası saldırılarına karşı savunma kapasitesini güçlendirme' gerekçesiyle zorunlu askerlik süresinin 2024'ten itibaren 1 yıla çıkarılması kararı alındı.CNA'nın haberine göre, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, halen 4 ay olan zorunlu askerlik süresinin 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıla çıkarılacağını duyurdu.Tsai, kararın, 'Çin'in olası saldırılarına karşı Ada'nın savunma kapasitesini güçlendirmek' amacıyla alındığını bildirdi.Tayvan lideri, zorunlu askerlik hizmetini yapanlara ödenen aylık maaşın 6 bin 510 Yeni Tayvan dolarından (yaklaşık 212 dolar), 20 bin 320 Yeni Tayvan dolarına (yaklaşık 661 dolar) çıkarılacağını belirtti.Karar, 1 Ocak 2005'ten sonra doğan Tayvan vatandaşı erkekler için geçerli olacak.Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın ardından egemenlik ihtilafında olduğu Çin'den gelebilecek benzer bir girişime karşı güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler arasında askerlik süresinin uzatılması seçeneğini değerlendiriyordu.Çin'deki iç savaşta Komünistlere yenilen Milliyetçi Parti (Koumintang) güçlerinin 1949'da Tayvan'a çekilerek burada geçici hükümet kurmasından bu yana Ada'da zorunlu askerlik sistemi uygulanıyor.Başlangıçta 2 ila 3 yıl olan askerlik süresi, 2000'den itibaren kısaltılmaya başlanmış, 2008'de 1 yıla indirilmişti.Koumintang iktidarındaki önceki Tayvan lideri Ma Ying-jeou, 2008'de göreve geldikten sonra Tayvan ordusunu gönüllü hale getirmiş, askerlik hizmetini 4 ay askeri eğitim ile sınırlamıştı.Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.Temmuz ayında memur maaşlarına yüksek zam yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak zammın nasıl yapılacağı belli değildi. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorlardı.Ancak, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2023'ün ocak – haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122.350,80 TL'ye çıkartıldı.Örneğin, seyyanen zam 8.077 TL yerine 3.150 TL'de tutulsaydı en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti. Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.Yüzde 17.55'lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.Bedelli askerlik ücreti dolar bazında ise 2019 haziran ayında 5.412, temmuz ayında 5.870 oldu. 2020 ocak ayında 5.873 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Kurun yükseldiği 2022 ocak ayında 4.315 dolara geriledikten sonra bu yılın ocak ayında 5.563 dolar oldu. Bedelli askerlik ücretinin günümüzdeki karşılığı ise 4.724 dolar seviyesinde.Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 1.785 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 1.785 TL ücrete tabi olacak.Örneğin, yoklama kaçağı durumuna düştükten 24 ay sonra bedelli askerlik başvurusu yapan bir kişi 122.351 TL'ye ilave olarak ayrıca 42.835 TL daha ödeyecek. Toplam ödeyeceği tutar 165.186 TL olacak.Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için dövizle askerlik uygulaması devam ediyor. Gurbetçilerden, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz olarak para alınıyor.Bugünlerde olduğu gibi döviz kurunun yükseldiği dönemlerde dövizle askerlik başvurusu yapmak gurbetçiler açısından avantajlı oluyor.