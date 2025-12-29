Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 16:29 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 16:29

İETT zammı 2026: İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...

2026 İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak 2026 zam oranı açıklandı. Toplu taşımdaki zam sonrası öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri merak edildi. Peki, İETT zammı ne zaman geçerli olmaya başlayacak? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri.

İETT zammı 2026: İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...
İETT toplum ulaşım araçları günlük hayatta sık sık tercih ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'na ulaşacaklar özellikle Marmaray ve Metrobüsü tercih ediyor. Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı metrobüs, tramvay, metro gibi İETT fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri de takip ediliyor. İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME (İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısının ardından toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Peki, İstanbul kart ücreti ne kadar oldu? Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray kaç TL basıyor? İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte 2026 zamlı güncel İstanbul toplu taşıma ücretleri. 
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2026
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapıldı. Tam bilet 20 liradan 27 liraya yükseldi. Taksilerde kısa mesafe ücreti 135 lira oldu.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan UKOME toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yapılacak zam için anlaşmaya varamamıştı.

Bugün Çırpıcı'da düzenlenen UKOME toplantısında toplu ulaşım ücretleri için yüzde 35'lik zam kararı alınırken, 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni ücret tarifesi ortaya çıktı.

Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde değişecek:

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL


Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi.

Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.

Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

 

