Hatimli Teravih Nedir? Hatimli Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Hatimle teravih namazı nedir, nasıl kılınır? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravih namazı aramaları da arttı. Bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ile Ramazan ayı başlayacak. Teravih namazı her akşam yatsı vaktinde eda edilecek. Peki, hatimle teravih kılınan camiler hangileri?



Hatimli Teravih Namazı Nedir?



Hatimli teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan ve mukabele usulüyle Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunarak tamamlandığı özel bir namazdır. Teravih namazı, İslam dininde sünnet-i müekkede olarak kabul edilir ve Müslümanlar tarafından Ramazan boyunca düzenli olarak kılınır.



Hatimli teravih, özellikle cemaatle kılınan namazlarda tercih edilen bir uygulamadır. Hafız imamlar, Ramazan ayı boyunca her gece belirli bir miktar Kur'an okuyarak ay sonunda hatmi tamamlarlar. Böylece cemaat, hem teravih sevabına nail olur hem de Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş olur.



Hatimli Teravih Namazı Kaç Rekattır?



Teravih namazı, Hanefi mezhebine göre 20 rekattır. Ancak bazı mezheplerde bu sayı farklılık gösterebilir. 20 rekatlık teravih namazı genellikle 2'şer veya 4'er rekatlık bölümler hâlinde kılınır. Hatimli teravih namazında, her gece belirli bir cüz okunarak Ramazan ayı sonunda Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması sağlanır.



Hatimli Teravih Namazı Nasıl Kılınır?



Hatimli teravih namazı, genellikle camilerde cemaatle kılınır. İşte adım adım kılınışı:



Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" diyerek niyet edilir.



Tekbir: İmam veya bireysel olarak kişi tekbir alarak namaza başlar.



Fatiha ve Sure: Her rekatta Fatiha Suresi ve ardından kısa bir sure okunur.



Rükû ve Secde: Normal namazlardaki gibi rükû ve secde yapılır.



Selam: Her 2 veya 4 rekatta selam verilir.



Hatimle Devam: İmam, her gece belirli bir cüz okuyarak namazın hatimli olmasını sağlar.



Hatimli Teravih Namazının Sevabı ve Faziletleri



Kur'an-ı Kerim'i Dinleme Sevabı: Cemaatle kılınan hatimli teravih namazında, Kur'an-ı Kerim'in tamamını dinleme sevabı kazanılır.



Ramazan'ın Ruhuna Uygun: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayını ibadetle geçirmeyi teşvik etmiştir.



Günahların Affına Vesile: Teravih namazı, diğer ibadetlerle birlikte günahların affına vesile olur.



Cemaatle Kılmanın Fazileti: Cemaatle kılınan namaz, bireysel namazlardan 27 kat daha fazla sevap kazandırır.



Hatimli Teravih Namazı Bireysel Olarak Kılınır mı?



Evet, hatimli teravih namazı bireysel olarak da kılınabilir. Ancak, hatimli olarak kılabilmek için kişinin Kur'an-ı Kerim'i hatim edecek şekilde düzenli bir plan yapması gerekir. Çoğunlukla bu namaz, hafız bir imam tarafından camide cemaatle kılınarak eda edilir.



Hatimli Teravih Namazı ve Mukabele Arasındaki Fark Nedir?



Hatimli teravih namazında, Kur'an-ı Kerim namaz esnasında cemaat tarafından dinlenerek tamamlanırken; mukabelede, Kur'an okuyan kişi takip edilerek dinlenir. Mukabele, genellikle gündüz vakitlerinde yapılırken, hatimli teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır.



Hatimli Teravih Namazı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular



1. Hatimli teravih namazı kılmak zorunlu mu?



Hayır, teravih namazı sünnettir. Ancak hatimli olarak kılmak, Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesini sağladığı için faziletli bir uygulamadır.



2. Kadınlar hatimli teravih namazını nasıl kılabilir?



Kadınlar, camide cemaatle kılabilecekleri gibi evlerinde de bireysel olarak kılabilirler. Kur'an okuma yetisine sahiplerse, hatimli olarak namazlarını eda edebilirler.



3. Hatimli teravih namazı hangi camilerde kılınır?



Genellikle büyük camilerde hafız imamlar tarafından kıldırılan hatimli teravih namazı, Ramazan ayında birçok camide uygulanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacağını duyurur.



Hatimli teravih namazı, Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olup, Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesine vesile olması nedeniyle Müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle eda edilmektedir. Ramazan ayının bereketini en iyi şekilde değerlendirmek için hatimli teravih namazına katılmak, sevap kazanmak açısından büyük bir fırsattır.









