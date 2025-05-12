Fenerbahçe'den Victor Osimhen için açıklama!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un 'Sezon başında Victor Osimhen, bize önerilmedi' açıklamasının ardından bu kez yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Victor Osimhen'in transferi için Napoli'ye teklif yapıldığı yönündeki iddiaları da yalanladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İDDİA: "75 MİLYON VE DAHA FAZLA MAAŞ"
Sezon sonunda Galatasaray'da kiralık sözleşmesi bitecek olan Victor Osimhen için Fenerbahçe'nin Napoli'ye 75 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'e Galatasaray'dan daha fazla maaş vereceği iddia edildi.
FENERBAHÇE: "BU HABERLER GERÇEK DIŞI"
Fenerbahçe Kulübü'nden Beyaz TV'ye yapılan açıklamada "Kesinlikle alakamız yok, böyle bir haber doğru değil. Fenerbahçe'nin Osimhen ile hiçbir alakası yok." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Ali Koç, geçtiğimiz günde Osimhen ile ilgili yaptığı açıklamada "Osimhen'e bu kadar büyük bonservis ödenmesi halinde transfer bütçesi biter, başka oyuncu alınamaz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da bu sezon 38 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 33 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
İDDİA: "75 MİLYON VE DAHA FAZLA MAAŞ"
Sezon sonunda Galatasaray'da kiralık sözleşmesi bitecek olan Victor Osimhen için Fenerbahçe'nin Napoli'ye 75 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'e Galatasaray'dan daha fazla maaş vereceği iddia edildi.
FENERBAHÇE: "BU HABERLER GERÇEK DIŞI"
Fenerbahçe Kulübü'nden Beyaz TV'ye yapılan açıklamada "Kesinlikle alakamız yok, böyle bir haber doğru değil. Fenerbahçe'nin Osimhen ile hiçbir alakası yok." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Ali Koç, geçtiğimiz günde Osimhen ile ilgili yaptığı açıklamada "Osimhen'e bu kadar büyük bonservis ödenmesi halinde transfer bütçesi biter, başka oyuncu alınamaz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da bu sezon 38 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 33 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.