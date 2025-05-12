Fenerbahçe'de yerliler kayıplarda!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe'de yerli oyuncuların toplamda 39 gollük önemli katkısı olmuştu. Ancak bu sezon tablo tamamen değişti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
GOL ÜRETİMİ YARI YARIYA DÜŞTÜ
Sarı-lacivertli ekipte milli futbolcular, bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 18 gol kaydedebildi. Ligde sona 3 maç kala, geçtiğimiz yılın oldukça gerisinde kalan bu rakam hayal kırıklığı yarattı.
UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden Fenerbahçe, ligde ise lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. Takımdaki yerli isimlerin yeterince forma şansı bulamaması ve verimsiz performansı, takımın genel başarısına da olumsuz yansıdı.
GEÇEN SEZONUN YILDIZLARI BU YIL SESSİZ
Geçen sezon milli oyuncular Ferdi Kadıoğlu (3), Mert Müldür (1), Serdar Aziz (1), Çağlar Söyüncü (2), İrfan Can Kahveci (17), Mert Hakan Yandaş (3), Cengiz Ünder (9) ve Serdar Dursun (3) toplamda 39 golle takıma ciddi katkı sağlamıştı. Ancak bu sezon aynı etkiyi gösteremediler.
GOL ÜRETİMİ YARI YARIYA DÜŞTÜ
Sarı-lacivertli ekipte milli futbolcular, bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 18 gol kaydedebildi. Ligde sona 3 maç kala, geçtiğimiz yılın oldukça gerisinde kalan bu rakam hayal kırıklığı yarattı.
UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden Fenerbahçe, ligde ise lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. Takımdaki yerli isimlerin yeterince forma şansı bulamaması ve verimsiz performansı, takımın genel başarısına da olumsuz yansıdı.
GEÇEN SEZONUN YILDIZLARI BU YIL SESSİZ
Geçen sezon milli oyuncular Ferdi Kadıoğlu (3), Mert Müldür (1), Serdar Aziz (1), Çağlar Söyüncü (2), İrfan Can Kahveci (17), Mert Hakan Yandaş (3), Cengiz Ünder (9) ve Serdar Dursun (3) toplamda 39 golle takıma ciddi katkı sağlamıştı. Ancak bu sezon aynı etkiyi gösteremediler.