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Galatasaray'da yeni transfer: Sallai

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

calendar 12 Mayıs 2025 09:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni transfer: Sallai
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Roland Sallai, sezon içerisinde beklenen patlamayı yapamamış ve soru işaretlerine neden olmuştu.

Macar futbolcu, son haftalarda ise özellikle sağ beke geçtikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılarda Sallai için, "Yeni transfer" yorumları yapılmaya başlandı.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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