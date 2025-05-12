Galatasaray'da yeni transfer: Sallai

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Roland Sallai, sezon içerisinde beklenen patlamayı yapamamış ve soru işaretlerine neden olmuştu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Macar futbolcu, son haftalarda ise özellikle sağ beke geçtikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılarda Sallai için, "Yeni transfer" yorumları yapılmaya başlandı.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.
Macar futbolcu, son haftalarda ise özellikle sağ beke geçtikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılarda Sallai için, "Yeni transfer" yorumları yapılmaya başlandı.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.