Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada tempo oldukça düşük kaldı ve uzun süre gol sesi çıkmadı. Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Eyüpspor, ligde evinde 6 hafta sonra galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 21 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 23 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
FATİH TERİM DE TRİBÜNDE
Öte yandan Fatih Terim de Eyüpspor - Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanattaki Umut Meraş'ın yaptığı ortada, arka direkte Torres'in vuruşunda Gençlerbirliği savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Taşkın İlter'in vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kurtardı.
39. dakikada Metehan Mimaroğlu'unun pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Jankat Yılmaz'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarpıp kornere gitti.
45+2. dakikada Torres'in sağ kanatta ortasında altıpas çizgisi önündeki Taşkın İlter'in kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Talha Ülvan'nın ceza yayından çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
61. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Raux Yao'nun vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere attı.
80. dakikada Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.
90+1. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Radu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi.
Eyüpspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Radu), Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 83 Metehan Aktunbaş), Legowski, Torres (Dk. 72 Rotariu), Emre Akbaba (Dk. 65 Raux Yao), Pintor, Umut Bozok
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 41 Hanousek), Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Cihan Çanak), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Niang (Dk. 58 Varesanovic)
Gol: Dk. 90+1 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Göktan Gürpüz, Dk. 78 Zuzek (Gençlerbirliği), Dk. 90+4 Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor)
