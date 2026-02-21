İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Burnley karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Chelsea, 4. dakikada Joao Pedro ile öne geçti. Ev sahibi ekipte Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Konuk ekip Burnley, 90+3. dakikada Zian Flemming golü ile skora dengeyi getirdi.
Son iki maçını beraberlikle kapatan Chelsea, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçta 4 puan toplayan lig 19'uncusu Burnley ise puanını 19'a yükseltti.
Chelsea, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.
